Leticia Calderón le compra departamento a su hijo Luciano para que ya viva solo

Además de ser una gran actriz, Leticia Calderón se ha destacado por ser una excelente madre para sus dos hijos, Carlo y Luciano; apoyándolos en cada uno de sus pasos y siempre alentándolos a ser jóvenes de bien y sobre todo independientes.

Es por ello que la actriz reveló ahora que está alistando los últimos detalles para cumplirle uno de los sueños más grandes a su hijo Luciano, quien tiene síndrome de Down, de irse a vivir solo, luego de que fuera él mismo quien se lo pidiera como regalo de cumpleaños, pues está a unos días de cumplir la mayoría de edad.

“Yo creo que vale la pena el día de mañana darte la oportunidad de ver si puedes vivir solo, y si no, te regresas, la casa siempre es tuya, pero ojalá logres esa independencia que tanto buscamos los papás como yo, para que sean felices y puedas hacer lo que quieras en la vida”, le dijo la protagonista de telenovelas a su hijo durante una conmovedora dinámica de preguntas y respuestas en ‘Sale el Sol’.

Y fue en entrevista para el mismo programa que Calderón confesó que ya pudo adquirir el inmueble que le regalará a su primogénito, fruto de su relación con Juan Collado.

“Lo saqué con un préstamo, y lo estuve pagando toda la pandemia hasta que decidí que ¡odio pagar intereses!, entonces ya me dieron la oportunidad de liquidarlo, y nada más estoy viendo lo de las escrituras, y esto que por lo mismo de la pandemia no he podido avanzar, pero ya está liquidado, ahí está, ya está amueblado”, reveló.

La orgullosa mamá compartió emocionada la noticia, sin embargo, se vio invadida por una mezcla de sentimientos por dejar a su hijo partir.

“Tiene la ilusión de irse, pues yo creo que el día de mañana a mí sí me gustaría que mi hijo experimentara esa sensación de vivir solo, él tiene muchísimas ganas, el 17 de febrero cumple 18 años… que me muero del susto porque además él siempre me ha dicho que se va a los 18”, manifestó.

De la misma forma, la artista destacó que ya pudo platicar con el joven sobre el paso importante que dará en su vida y dice le advirtió que se irá cuando esté preparado y no al minuto de cumplir su mayoría de edad.

“Yo he platicado mucho con él de decirle: ‘sí mi amor, yo te voy a dejar ir, pero hasta el día que estes preparado, no nada más cuando tengas 18, si al tener 18 años no quiere decir que ya sepas todo en la vida, y que ya seas autosuficiente y demás, simplemente quiere decir que ahora eres responsable de tus actos, es lo único que quiere decir que tengas 18 años, y el día de mañana que estés preparado, ¿cuándo?, no sé… a los 19, a los 20, a los 21, no lo sé, pero tienes que estar bien preparado’, sobre todo que él esté consciente de no hacer algo que pueda atentar contra su vida o contra la de los demás”, explicó.

Además, hace unos días Lety compartió que Luciano logró graduarse de la escuela y destacó que su hijo podría convertirse en un gran chef.

“Ahorita en la universidad me propusieron el área de gastronomía, cosa que me parece bien para que él aprenda a usar la estufa, a calentar el agua, a hacerse de comer, etcétera, agarrar un cuchillo… y también le he dado cursos de primeros auxilios, por si se corta, se quema, ¿qué hacer?”, señaló.

Es así como Leticia Calderón no sólo destaca en su faceta actoral, pues también lo está haciendo en el rol más importante de su vida: ser madre.

La actriz llevaba mucho tiempo queriendo convertirse en mamá hasta que lo logró el año 2004 con la llegada de Luciano. Según narró, al principio le chocó la condición de su hijo, pero más tarde se dio cuenta de que es el regalo más preciado que tiene. View this post on Instagram A post shared by Lety Calderón (@letycalderon79)

