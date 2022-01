Hijo de Leticia Calderón, el eterno enamorado de Marjorie de Sousa, quiere ser papá, pero sólo de niñas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Leticia Calderón se ha encargado de que su hijo Luciano sea cada vez más independiente y, a sus casi 18 años, el chico sueña con poder formar su propia familia en unos cuantos años y tiene perfectamente claro lo que haría si se convierte en padre.

El chico con Síndrome de Down fue entrevistado por Marco Antonio Regil junto a otros dos niños y, al preguntarle si le gustaría tener hijos, dejó muy en claro que quiere que sean mujeres y que estaría dispuesto a dar a uno en adopción si resultara varón.

“Quiero tener hijas, hijos no. Me gustan mucho más las niñas porque son más bonitas, más cariñosas y los niños no. Si me sale un niño lo llevaría a un orfanato, si una pareja lo quiere, yo se lo puedo dar porque no está bien que tangas a un hijo que no quieres“, dijo Luciano, provocando las risas del conductor.

Asimismo, el joven aseguró que sigue profundamente enamorado de Marjorie de Sousa, pues aseguró que quiere casarse con ella y convertirse en piloto de avión para llevarla a todos los lugares a los que quiera, como por ejemplo París para una velada romántica.

