El público de Hoy Día reclama por el vestuario que le ponen a Arantxa Loizaga

Parece que el público de Hoy Día, conocedor de la moda y sabedor de lo que les gusta ver en cuanto a vestuario en sus conductoras favoritas, no está complacido con lo que la producción hace con Arantxa Loizaga: “¿Por qué visten tan anticuada a Arantxa? Una cosa es vestir decente y otra a la antigua y todos los días la visten así”, cuestionó una seguidora el pasado miércoles.

El jueves aparecieron de nuevo estos cuestionamientos: “Por qué vísten a Arantxa como una vieja”. Estas palabras también aparecieron cerca de otro mensaje en el que atacaban a Adamari López: “Telemundo no tiene noticias importantes, sólo que enseñar a Adamari. Ya no aguantamos más de verle la cara a esa mujer”. View this post on Instagram A post shared by hoy Día (@hoydia)

Este viernes, para muchos y sin duda alguna la mejor vestida fue Adamari López. Una conductora que sí ha recibido hate en los últimos años, todo por el vestuario que solía llevar al matutino de Telemundo. Equipo que desde mediados del año pasado, parece haberse esmerado por vestirla más acorde a sus nuevas curvas. View this post on Instagram A post shared by hoy Día (@hoydia)

