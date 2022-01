Arantxa Loizaga intenta hacer patineta en taconada en el set de Hoy Día… Igual que Shakira

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Arantxa Loizaga es la periodista que comparte y expone la noticia en Un Nuevo Día junto a Nacho Lozano. Pero ahora que forma parte de un programa matutino que además tiene una vena de entretenimiento, ella se suma a esto. Por eso y no sólo detrás de cámaras, Arantxa disfrutando mostrando su faceta más atrevida y risueña.

Durante la semana la periodista expuso dos de sus facetas más divertidas. Una la atrevida, y no necesitó de un bikini para demostrarlo. Al contrario, todo lo hizo bien vestida y con tacones. Elegante. Así se subió a una patineta.

No logró avanzar tanto como Shakira, pero al menos se divirtió en el proceso, y muchos gozaron con ella. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Claro, no faltaron los críticos que empezaron a pedirle el uso de la mascarilla. Pero es que la conductora no lleva porque sólo los que están frente a cámaras tiene esas salvedad, los demás claro que deben mantenerla en todo momento. También hubo otros que dijeron que haciendo esto podría sufrir un accidente. Sin embargo, se podría decir que la periodista tenía todos los frentes controlados, porque nunca soltó la mano de quienes la auxiliaban, y es que será atravida, más no boba. Y claro, al menor temblor decidió evitar y se quedó tan sólo con una gran sonrisa y carcajadas, tras el esfuerzo. View this post on Instagram A post shared by hoy Día (@hoydia)

La siguiente demostración de su lado más divertido la realizó junto a su compañero Quique Usales, quien le lanzó una palomita, y listo. La presentadora de noticias la atrapó en el aire. Los fans no sólo amaron este pequeño momento entre Quique y Arantxa, sino que aprenden así también a descrubrir que estos presentadores son más de lo que ven en pantalla. Bien por ellos. View this post on Instagram A post shared by Quique Usales (@quiqueusales)

