Los días de playa para Suzy Cortez son calientes, sí. Pero además aprovecha para trabajar y dejar que sus admiradores disfruten de una buena sesión de fotografía, en la que posa llevando bikinis de infarto, algunos muy pequeños, otros casi minúsculo. Y en ocasiones incluso realiza topless. Para esta producción Suzy Cortez sube las gradas gateando, para presumir su hilo dental: así disfruta del sol en la playa.

Pero esta no es la primera vez en la que Suzy Cortez disfruta de sus poses de gatita frente a la cámara. Parece que estaes una posición que en los últiomos añosse ha convertido en na de sus favoritas, sin lugar a dudas. View this post on Instagram A post shared by Suzy Cortez Fan ❤ (@suzycortezfan)

Para muestras una imagen en la que además parece haberse convertido en la versión erótica de Catwoman. View this post on Instagram A post shared by Suzy Cortez Fan ❤ (@suzycortezfan)

Lamentablemente para sus fans, la cuenta oficial de Suzy Cortez en Instagram es inexistente. Al parecer la plataforma la censuró y la brasileña no ha podido recuperar sus más de dos millones de seguidores. Pero esto no ha evitado que vuelva o que de alguna manera tenga presencia en la red. Sin embargo, el problema parece ser persistente, porque además de que no ha recuperado su cuenta oficial, ésta no le permite abrir otra.

