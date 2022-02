Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, hacen vibrar el medio tiempo del Super Bowl LVI

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, fueron los encargados de amenizar el tan esperado medio tiempo del Super Bowl LVI, que se llevando a cabo entre los Cincinnati Bengals y los Los Angeles Rams en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Esta alineación de superestrellas del rap norteamericanas, sin duda, hicieron vibrar al público que asistió a la final de la NFL y a los millones de televidentes desde sus casas.

Este año, el show del medio tiempo fue un tributo al hip-hop de la costa oeste de Estado Unidos, y estuvo producido por Roc Nation, la empresa productora de Jay-Z, que se encargó de los dos shows anteriores.

Los bailarines, el juego de luces a ritmo de la música y un impresionante escenario, fueron el marco perfecto para que Dr. Dre arrancara el show junto a Snoop Dog con ‘The Next Episode‘ para darle pauta al homenaje a Tupac con ‘2 Big‘, tras ellos 50 cent llegó por debajo del escenario con ‘In da Club’, Mary J. Blige con un traje blanco y deslumbrante puso todo el ritmo del R&B al interpretar ‘Family Affair‘ y ‘No More Drama‘. Kendrick Lamar apareció dentro de unas cajas para romperla con el tema ‘Alrigth‘. Eminem y su tema ‘Lose Yourself‘ enloquecieron al público. Dr. Dre y Snoop Dog revivieron los viejos tiempos y cerraron el espectáculo con ‘Still‘, en lo que fue un show ovacionado y realmente sensacional.

Mira en este link el show completo

El Super Bowl es una de las transmisiones televisiva más vista anualmente, pues en ediciones anteriores ha atraído a más de 100 millones de personas alrededor del mundo.

