Farruko encuentra “una prueba” de la existencia de Dios

Este lunes, 14 de febrero, Farruko vivió unos momentos muy angustiosos cuando se quedó literalmente parado en medio de la calle con su carro, que consume combustible “como un dragón”, porque se había olvidado de llenar el depósito.

Su mayor preocupación era que alguien pudiera reconocerlo y tratar de secuestrarlo aprovechando que estaba solo, pero por suerte no pasaron ni dos minutos antes de que apareciera un buen samaritano conduciendo un camión de asistencia a la carretera.

“Ni me preguntó quién era, no sé ni si me reconoció, no sé. Él no me dijo nada. Simplemente me echó la gasolina y me dijo: ‘Cuídate, papá, dale por ahí‘”, explicó Farruko en un video publicado en su Instagram.

“Yo le iba a preguntar si le debía algo, si necesitaba algo, pero ni me dejó decirlo. Me dio la espalda y se echó a reír. Dios mío, en serio, de verdad que tú existes, papá, cuidas a los tuyos“, expresó.

En los últimos tiempos, el intérprete de ‘Pepas’ ha empezado a prestar más atención a todo lo que ocurre a su alrededor y no para de encontrar pruebas de que Dios existe realmente en forma, por ejemplo, de “personas buenas” como el hombre que lo ayudó cuando estaba asustado y desvalido.

“Me quedo sorprendido porque yo hablando de eso, con mis conciertos ahora y todo lo que me está pasando, siempre digo: ‘Mira, Dios, cómo tú sigues dándome señales'”, dijo y añadió, “Ese señor, si está viendo esto, Dios te bendiga. No me dejaste darte propina ni pagarte, pero que papá Dios bendiga a tu familia y te caigan mil bendiciones”.

Fue también este mismo fin de semana cuando el artista de nombre real Carlos Efrén Reyes Rosado pidió perdón por las letras de algunas de sus canciones y proclamó su conversión religiosa, durante una sorprendente predicación en un concierto que despertó controversia en redes sociales.

“Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones (…) No me siento orgulloso de eso”, dijo durante su actuación en el FTX Arena de Miami, que muchos internautas compararon con “una misa”.

Y es que en el show, sonó su famosa canción ‘Pepas’, que habla del consumo de drogas para disfrutar de la noche en las discotecas, pero Farruko no cantó la letra.

“Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón”, afirmó, según los video que circulan en las redes.

“Todos somos pecadores, lo dice la Biblia. Dios es bueno. Hoy día puedo decir que Dios está bregando conmigo”, subrayó.

