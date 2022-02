Karol G a la calle y sin sostén: lleva un vestido transparente y debajo sólo un hilito dental

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Karol G está en Hollywood. La colombiana está en Los Ángeles y como muchas otras celebridades famosas de las redes sociales, ya le tomó el gusto a los vestidos transparentes. Y no sólo a llevarlos puestos, sino también a salir con ellos a la calles, aún cuando debajo sólo lleve un hilo dental negro.

Su cabello turquesa logró cubrir la desnudez de su busto,al menos en el siguiente video y no en todo momento. Y sobre sus senos todo el mundo está hablando, porque en los últimos meses se ha vuelto lo que más expone la joven cantante colombiana en las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by KAROL G ꪜ (@karolgificial)

Dicen que Karol G se vistió así para ir a una fiesta celebrada por Drake. No cabe duda de que si así llego ella se quedó con todas las miradas. Y es que parece que La Bichota no tiene ni tiempo ni ganas de estar pendiente de las indirectas que le lanza la nueva pareja de Anuel AA.

Dicen que Yailin La Más Viral le envió una indirecta a Karol G cantándole: “Él me quiere a mi”. Y es que dicen que estas palabras de la dominicana sí podrían ser para la colombiana en respuesta a “Mami”, el tema de Karol G y Becky G. Y es que dicen que en esta canción La Bichota podría estarle cantando, casi que sin duda alguna a Anuel AA. View this post on Instagram A post shared by Rechismes (@rechismes)

