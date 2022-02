Yailin habría respondido a la canción ‘Mamiii’ de Karol G: “Lo tengo amarrado y no es con brujería”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El estreno de la canción “Mamiii” de Karol G y Becky G ha puesto a pensar a los fans de la cantante colombiana que la letra está inspirada en su exnovio, Anuel AA, quien acaba de comprometerse con la reguetonera Yailin “la más viral” y quien habría respondido al tema con otra canción.

Y es que las referencias a su desengaño amoroso parecen ser evidentes para muchos, pues “Mamiii” habla de una relación tóxica con un hombre que ahora está con otra mujer.

“Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti. Yo que fui buena y tú que gonorrea pagándome así”, menciona la letra que, además, dice que aunque él está con otra, sigue pensando en ella: “Llorando estabas tú y como no te salí, andas comiéndote a otra, pero estás pensando en mí. A veces no te cambian por algo mejor y ni siquiera por algo más rico”.

¿La letra va dirigida a Anuel? Ante las sospechas, Yailin, de 20 años, compartió en sus historias de Instagram un tema que parece responderle a Karol G.

“Lo tengo amarrado y no es con brujería, es lo que le hago en la noche y el día. Me compra bikinis para que se los modele, tú sabes tipa, te doy donde te duele. Me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí”, expresa.

Hasta el momento no se sabe si se trata del próximo sencillo de Yailín o una respuesta a lo expuesto por Karol G. View this post on Instagram A post shared by ChismesHoyCol (@chismes.hoycol)

Recordemos que Anuel y Karol terminaron su relación de dos años en marzo de 2021, pese a haber estado comprometidos. En enero de este año el reguetonero confirmó su noviazgo y luego su plan matrimonial con la dominicana Yailin, con quien presume de su amor en redes sociales. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel) View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

