Video de Anuel AA vistiendo shorts hace que su novia Yailin La Más Viral le diga: “El plátano que me encanta”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Yailin La Más Viral parece que no tiene filtro a la hora de elogiar a su amado Anuel AA. Cualquiera diría que se le fue la boca, pero en este caso se le fueron los dedos, porque en Instagram, junto a un video del cantante escribió la siguiente frase: “El plátano que me encanta”.

Obviamente que al cantante este comentario le encantó y no se quedó calladito. Nada de eso. Anuel AA le respondió a su chica así: “Tuyo mami”.

El programa conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain expuso estos comentarios en Instagram, con el siguiente mensaje: “¡Qué explicita!”. Para muchos la pareja conformada por Yailin La Más Viral y Anuel AA suelen dejar mucho qué desear, por cómo presumen sus exagerados lujos, que muchos describen de “mal gusto”.

Visto lo visto algunos se pregunta: ¿Habrá hecho esto para opacar el romance de Karol G con James Rodríguez? View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

Lee Más:

El Gordo y La Flaca reveló que para su boda con Anuel AA, Yailin La Más Viral se metió al quirófano para hacerse una lipoescultura

Karol G y James Rodríguez están juntos. Tanto que hasta comparten avión y tinte de cabello