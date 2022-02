Pete Townshend no merece seguir vivo y él mismo explica por qué

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Pete Townshend, el legendario guitarrista de los Who, tiene 76 años y considera que será un milagro si llega a cumplir los 80 porque en el pasado consumió todo tipo de sustancias y abusó del alcohol hasta límites insospechados.

De hecho, sabe muy bien que no merece seguir vivo cuando tantos otros conocidos y compañeros de profesión que llevaron una vida mucho más sana que él acabaron muriendo, siendo mucho más jóvenes.

“Ochenta es un número extraño. Para ser absolutamente honesto, no merezco seguir vivo hoy en día. No fui precisamente un buen hombre. Creo que lo que he hecho en los últimos 20 o 30 años ha sido probablemente mucho más útil para la sociedad que todo lo que hice cuando era un joven músico”, confesó en una entrevista a Rolling Stone.

Lo único que puede hacer ahora Pete para agradecer su buena suerte es asegurarse de que contribuye a dejar tras de sí un mundo algo mejor, involucrándose en distintas iniciativas de servicio público.

“Cuando me siento en el baño y pienso: ‘Sí, sí, Townshend, vas a convertirte en médico, ¿verdad? ¿Vas a ser profesor? ¿Pero qué estás pensando?’. Pero tengo que convencerme de que sí puedo. A ver, si vivo hasta los 80, esa será una de las únicas cosas útiles que podré hacer”, dijo.

Eso no significa que vaya a dejar de lado la banda The Who y las giras de conciertos, aunque sí aclaró que no tiene ninguna intención de “morir en la carretera” por mucho que el líder de la formación Roger Daltrey quiera seguir actuando hasta el final.

“Tuve una conversación con Roger. Le dije: ‘No quiero ser uno de esos tipos que se mueren en la gira’. Quiero retirarme. Y por ‘retirarme’ no me refiero a dejar de ser músico o artista o creador, sino a renunciar a la idea de que tengo que decir que sí a las giras para hacer feliz a un montón de gente. Roger es de la opinión de que quiere cantar hasta caer. Esa no es mi filosofía de vida”, señaló.

La banda británica anunció que saldrá una vez más de gira y traerá su ‘The Who Hits Back!’ a nuestro país durante 2022.

La gira norteamericana de 30 fechas se llevará a cabo en dos etapas, la primera entre abril y mayo, y la segunda etapa en octubre y noviembre.

