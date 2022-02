Tom Holland “casi se queda sin dientes” al grabar unas escenas de la cinta ‘Uncharted’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El actor Tom Holland ha querido poner el foco en las dificultades, y en los contratiempos ocasionales, que han de afrontar los ídolos del cine de acción en el marco de las peleas cuerpo a cuerpo de sus películas, siempre que no puedan recurrir, eso sí, a sus queridos especialistas.

En su caso, el intérprete británico ha aprovechado su última entrevista al diario The Sun para revelar que estuvo a punto de perder los dientes durante el rodaje de ‘Uncharted’, una trepidante aventura basada en la famosa saga de videojuegos de PlayStation. Al tener que batirse con sus enemigos a puñetazo limpio, el artista no podía evitar que el anillo que tenía que llevar colgado al cuello por medio de una cadena chocara contra su inmaculada dentadura.

“Tuvimos que hacer un anillo de goma, porque durante las escenas de lucha el original no paraba de golpearme los dientes. Honestamente, dolía mucho y tuve que hablar con el jefe de atrezo. Cada vez que me giraba y volvía a darme la vuelta, el anillo saltaba y me daba con mucha fuerza. Casi me quedo sin dientes“, ha revelado el simpático intérprete.

Otra de las muchas anécdotas que atesora el actor, de 25 años, tras vivir semejante experiencia cinematográfica va ligada a sus escasos, pero intensos días de trabajo como camarero en el popular local londinense The Chiltern Firehouse, en el que tuvo que aprender varios trucos propios de un maestro coctelero para poder desplegar esas habilidades en la película, en la que comparte protagonismo con Mark Wahlberg y Antonio Banderas. View this post on Instagram A post shared by Tom Holland (@tomholland2013)

