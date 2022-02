Vicente Fernández cumplió años y Alejandro Fernández lo recordó con una emotiva anécdota

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Alejando Fernández recordó a Vicente Fernández, su padre, en el día de su cumpleaños. Vicente, conocido también como “El Charro de Huentitán”, habría cumplido años este 17 de febrero.

Con una emotiva fotografía y un lindo texto, “El potrillo” rememoró un momento con su padre. En la imagen se ve el momento en el que Vicente ayuda a Alejandro a ponerse una corbata justo antes de que este fuese a presentar uno de sus álbumes musicales. En el texto que acompaña esta publicación Alejandro cuenta la anécdota detrás de la fotografía.

“Va una historia rápida. El día de esta primera foto, yo me dirigía a la presentación de un disco.

Nunca he sido propenso a ponerme nervioso, pero ese día tenía algo que me inquietaba.

Mis manos temblaban un poco y sentía el corazón salir de mi pecho. Minutos antes de salir al escenario, entró mi jefe al camerino. Me miró como si supiera lo que pasaba. Se acercó y me tomó de la corbata, pues era el único detalle que faltaba para estar listo. – “Vente pa’ ca, mijo. Te voy a amarrar esa corbata como cuando eras un bebé.” Sin duda alguna, era el único detalle que faltaba para estar listo”, escribió Alejandro.

Además, complementó la historia con una dedicatoria a su padre, quien este 12 de febrero cumplió dos meses de haber fallecido. “Feliz cumpleaños hasta el cielo, viejo. No hay un solo día que la familia no te lleve a donde quiera que vayamos. Te amo por siempre! ♥️”.

Alejandro Fernández desde el fallecimiento de su padre ha compartido lindos mensajes para él en su cuenta de Instagram. Hace unos días, al cumplirse meses de la muerte de “El Charro de Huentitán”, Alejandro Fernández recibió una inesperada visita de su madre, María del Refugio Abarca, mejor conocida como Doña Cuquita.

En las emotivas imágenes se ve a Alejandro Fernández con una gran emoción en su rostro. “Una visita muy grata e inesperada. Te amo, mami!!! Un día a la vez. Ánimo! ♥️”, dijo el cantante.

