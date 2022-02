Develan estatua de Vicente Fernández en el rancho ‘Los Tres Potrillos’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La estatua de Vicente Fernández de casi 10 pies de altura y cuatro toneladas de peso hecha en bronce a la cera perdida por el escultor Sergio Garval fue colocada el jueves, 17 de febrero, en el rancho ‘Los Tres Potrillos’, Guadalajara, donde descansan los restos del ídolo musical.

El proyecto que comenzó a gestarse hace más de dos años bajo la supervisión del propio cantante hasta poco antes de su trágica caída en su casa, en agosto del año pasado, muestra la figura del ‘Charro de Huentitán’ montando a caballo.

El pintor, grabador y escultor tapatío mostró la obra terminada en sus redes sociales, la cual, de acuerdo con fuentes cercanas a la familia Fernández, fue trasladada el miércoles al rancho ‘Los Tres Potrillos’ y fue develada el 17 de febrero, día en que ‘Chente’ cumpliría 82 años.

Estatua de don Vicente Fernández en su rancho pic.twitter.com/GfRFV4z0tc — FunesMary🧚🏻‍♀ (@MaryFarahA) February 17, 2022

En octubre de 2019, Vicente Fernández mostró su primera escultura, realizada por el artista Jorge Frausto Arias e instalada en la Plaza de los Mariachis, en el Centro de Guadalajara.

El monumento de nueve pies de altura, iniciativa promovida por el entonces Alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, costó $2.6 millones de pesos mexicanos, unos ($130,000 dólares).

Vicente Fernández murió el pasado 12 de diciembre a sus 81 años, luego de una convalecencia de más de cuatro meses en el hospital.

Para recordarlo en su cumpleaños, en su rancho se organizó un homenaje para que sus fans y familiares pudieran celebrar la fecha; además, en redes sociales, varios decidieron dedicarle mensajes de cariño, destacando la publicación de su hijo Alejandro, quien compartió una anécdota que vivió con su papá.

“Va una historia rápida. El día de esta primera foto, yo me dirigía a la presentación de un disco. Nunca he sido propenso a ponerme nervioso, pero ese día tenía algo que me inquietaba. Mis manos temblaban un poco y sentía el corazón salir de mi pecho. Minutos antes de salir al escenario, entró mi jefe al camerino. Me miró, como si supiera lo que pasaba. Se acercó y me tomó la corbata, pues era el único detalle que faltaba para estar listo: ‘Vente pa’ acá mijo. Te voy a amarrar esa corbata, como cuando eras un bebé’”, explicó ‘El Potrillo’.

En el recinto no faltaron las flores, la música del mariachi San Francisco, que entonó los éxitos de Vicente, el brindis con tequila blanco y hasta hubo charrería en el lienzo dentro del rancho.

Sigue leyendo: Premio Lo Nuestro 2022 rendirá homenaje a Vicente Fernández y reconocerá a Maluma

– Vicente Fernández cumplió años y Alejandro Fernández lo recordó con una emotiva anécdota

– Vicente Fernández no se ha ido, una cruz lo demuestra. La presencia de Chente se manifiesta en su rancho