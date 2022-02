Millie Bobby Brown celebró sus 18 años con un sorprendente cambio de look al estilo Barbie

Millie Bobby Brown ya no es más una niña. La actriz británica celebró este sábado 19 de febrero sus 18 años con un sorprendente cambio de look. Para festejar este hito en su vida, la joven jugó a disfrazarse de uno de sus personajes preferidos durante la infancia: Barbie.

A través de Instagram, Brown compartió con sus seguidores algunas fotos de la gran noche. Allí se le puede ver caracterizada como la popular muñeca, luciendo un largo cabello rubio platinado y un vestido blanco adornado con un corset estampado. En las imágenes también aparece su novio, Jake Bongiovi, quien se disfrazó de Ken, el novio de Barbie.

La publicación, que tiene más de 5 millones de “me gusta”, se llenó rápidamente de comentario de buenos deseos para la estrella. “La Chica del cumpleaños”, escribió su compañero de Stanger Things, Noah Schnapp. “Amo todo”, agregó Paris Hilton. “Feliz cumpleaños amor”, le deseó la Spice Girl Emma Bunton.

(Desliza para ver todas las imágenes)

En su cuenta personal, el hijo de Jon Bon Jovi también subió una de las fotos y aprovechó el momento para saludar a su chica. “Feliz cumpleaños Barbie Ily”, escribió como epígrafe del posteo. “Amor infinito”, le respondió ella.

La popular actriz saltó a la fama siendo tan solo una niña, cuando con tan solo doce años fue elegida como protagonista del éxito de Netflix, ‘Stranger Things’.

Brown y Bongiovi oficializaron su relación a mediados de 2021. Antes de ser vistos juntos, Bobby Brown había sido vinculada sentimentalmente con Romeo Beckham, hijo de David y Victoria Beckham, con el cantante juvenil Jacob Sartorius, y con el jugador de rugby Joseph Robinson. View this post on Instagram A post shared by @jakebongiovi

