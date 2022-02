Surrealista: Jugadora de Nueva Zelanda anotó un hat-trick de autogoles en un partido contra Estados Unidos

Ni en el peor partido de su vida un jugador podría imaginarse anotar tres goles en contra. Sin embargo, y lamentablemente para Meykayla Moore esta pesadilla se convirtió en una realidad, pues la jugadora del Liverpool y seleccionada de Nueva Zelanda anotó un hat-trick de autogoles en un encuentro contra Estados Unidos.

El surrealista momento se dio en la SheBelieves Cup, un torneo amistoso en donde están participando las selecciones de República Checa, Islandia, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

Si creéis que tenéis un mal día pensad en Meykayla Moore, jugadora de Nueva Zelanda. pic.twitter.com/Iph39FmeM9 — Tres En Un Burro (@3en1burro) February 21, 2022

Las norteamericanas se enfrentaron a las neozelandesas en un partido que acabó 5-0 pero en donde las protagonistas no fueron las goleadoras estadounidenses, sino la defensora Moore y su triste triplete de autogoles.

Desde el inicio del encuentro, el partido avisaba a Moore que viviría una auténtica pesadilla, pues al minuto 5 intentó despejar un centro pero mandó el balón al fondo de su propio arco.

Pero eso solo fue el inicio de la olvidable presentación de Moore, ya que a los pocos segundos ocurrió una escena casi idéntica pero en la otra banda del campo. En menos de un minuto Nueva Zelanda ya perdía por dos goles con dos tantos en propia puerta. .@schuerta + @100Purcent wreak havoc to double the lead! 🇺🇸#SheBelievesCup x @Visa pic.twitter.com/pR3mLaLzg4— U.S. Soccer WNT (@USWNT) February 20, 2022

Pero lo peor no había terminado aún para Moore, ya que en el minuto 35 y tras un centro rastrero, la defensora, en un intento de despeje, volvió a mandar el balón al fondo de las redes de su propia meta. name's Purce, because @100Purcent is always in her bag 👜 pic.twitter.com/GAss2w9txG— U.S. Soccer WNT (@USWNT) February 20, 2022