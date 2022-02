Chiquis Rivera, vestida con un negligee de satén blanco, deslumbra por la delicadeza de su piel

“Be Flawless Skin” es la marca que Chiquis Rivera promociona para el cuidado de la piel. A través de su Instagram expone cómo utiliza los diversos productos que en su día a día le han permitido gozar de un cutis privilegiado. Y es que la hija de Jenni Rivera tiene un rostro sencillamente espectacular. Sin maquillaje no sólo mantiene un brillo saludable, sino que además está sonrosada de manera natural.

Pero Chiquis también promociona y hace demostraciones del uso de su producto a través de la página de Instagram de la misma. En uno de estos ofrece un serum que según exponen está a un 50% de descuento.

Para el video Chiquis decidió lucirse con un negligee de satén blanco. Así deslumbra por la delicadeza de su piel. Ante el video los fans de Chiquis Rivera ante el video le han dejado varios mensajes, uno de estos dice: “Me puede mandar a la modelo“.

Para mostrar otros productos Chiquis, casi que al mejor estilo de Kim Kardashian lo hizo llevando un top totalmente nude. View this post on Instagram A post shared by BE FLAWLESS SKIN BY CHIQUIS (@beflawlessskin)

Con este mismo saltó de came en satén blanco, Chiquis aparece muy sexy demostrando cómo algunos de sus productos sirven para la piel de las piernas, y combatir la celulitis. View this post on Instagram A post shared by BE FLAWLESS SKIN BY CHIQUIS (@beflawlessskin)

