Chiquis Rivera deja ver sus curvas en un ajustado atuendo de encaje y leggings negros

Chiquis Rivera desbordó toda su sensualidad en un ajustado traje negro. La cantante mexicana mostró sus curvas en una fotografía publicada en su cuenta de Instagram, y hasta el momento ha cosechado más de 63 mil me gustas y cientos de comentarios.

“Cuando sabes quien eres, de dónde vienes y pa’ donde vas, eso te hace una mujer empoderada. Pero cuando te ACEPTAS por completo, eso te hace una mujer INVENCIBLE”, escribió Chiquis Rivera junto a la imágen.

El look de Chiquis consta de un leggings negro brillante bastante ajustado y de un top de encaje que complementa con una chaqueta negra brillante que le cae sobre los hombros. Zapatos brillantes, un maquillaje fuerte y el cabello peinado y recogido en una cola hacia atrás, completan el look de la cantante e hija de la fallecida Jenni Rivera.

Chiquis Rivera hace algunos días también desbordó su sensualidad al lucir también un atuendo negro, pero esta vez se tomó la fotografía posando de espaldas sobre un sofá. “If only (Si solo)”, fue lo que escribió la cantante en esa oportunidad.

Los comentarios que destacan en esa publicación tienen que ver, entre otras cosas, con su madre Jenni Rivera, pues los seguidores de “La diva de la banda” le preguntaron a Chiquis si su madre estaba viva, debido a una serie de publicaciones que se han hecho en la cuenta de Instagram de Jenni Rivera y que han despertado la curiosidad de sus seguidores.

Estos han llegado a decir que Jenni Rivera está con vida y demuestran sus esperanzas en que próximamente aparezca: “y la Jenni si está viva o puro mame ?” y “Ya dile a tu mamá que salga”, le comentaron.

Entre otras cosas, Chiquis recientemente estrenó su libro “Invencible“, en el que habla de diversas situaciones que ha tenido que vivir durante toda su vida.

“Al escribir este libro fue una forma de terapia, me ayudó a sanar muchísimas cosas, fueron casi 3 años de escribirlo… Todo el pasado se queda atrás, se queda en este libro, siento como que ya no tengo que cargar con eso. A los que les interesa saber ciertas cosas, no más es de chismes, o aclarar, hay mucho más en este libro, es poder inspirar y empoderar, y ojalá ayudar a las personas que han pasado por las cosas que yo he pasado, y no encuentran salida”, dijo al respecto en una entrevista exclusiva.

Lee la entrevista completa haciendo click aquí.

