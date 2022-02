Dulce María no descarta la idea de realizar una gira de reencuentro junto a sus ex compañeros de RBD

Si OV7 superó problemas y regresa con gira y otros proyectos en los que están todos sus integrantes juntos, RBD podría también hacerlo.

Dulce María no descartó la idea de cantar con sus ex compañeros de la telenovela Rebelde en un reencuentro, dado que no pudo estar en el tributo que hizo a la banda Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

Fue el pasado 26 de diciembre de 2020 cuando se dio el concierto streaming que unió a cuatro de los seis integrantes de la popular banda de pop surgida de la telenovela, y que trabajó con gran éxito en los escenarios de 2004 al 2009.

“Ellos hicieron este tributo que no fue un regreso como tal, lo que sí regresó fue la música a las plataformas, que eso fue genial para todos, en especial para los fans, y se está hablando de un reencuentro desde hace un año, bueno, no reencuentro, sino una gira o encuentro”, compartió Dulce María.

“Aún no hay nada oficial ni cerrado, ojalá que se dé, pero no hay nada cerrado“.

La cantante, quien promociona el remix de “Barbie” con Rebecca, Farina & MC Danny, una canción que empodera a las mujeres y es interpretada en varios idiomas, no pudo estar en la presentación que hicieron sus ex compañeros de RBD debido a su embarazo.

“Si llega a pasar (el reencuentro), obviamente se anunciará con todo el amor del mundo”.

La última vez que los seis integrantes de la banda se reunieron fue a finales del 2019, en un encuentro íntimo realizado en la casa de Poncho.

“Fue algo muy bonito, nos juntamos con mucho amor, respeto, honestidad y verdad. Como que eso fue lo que yo rescato, eso es la esencia de nosotros. Y después vino la pandemia, mi embarazo, vino el tributo del cual Poncho y yo no fuimos parte, y finalmente eso ya no tiene qué ver ni con la amistad ni con la relación personal de nosotros, sino que era algo profesional que había muchas cosas involucradas para que se hiciera ese proyecto.

“Tanto la pandemia como todo, nos alejó de la gente hasta de la familia o de los amigos más cercanos por el aislamiento, se perdió un poquito como ese rollo que traíamos de estar en el chat, y ahora más bien está en pláticas para ver si hacemos algo de manera… Y si se hace algo o no, está en eso”.

Lo que Dulce dejó claro es que a todos sus compañeros les tiene mucho cariño, respeto y admiración.

“Y así será siempre”, agregó.

Por otro lado, la cantante aseguró que no ha visto hasta el momento la nueva serie de Rebelde de Netflix, pero les desea suerte.

Lo que Dulce sí vio fue que Karol G realizó historias en Instagram en las que se proyectó como fan del grupo RBD.

“Sí vi las historias de Karol G, de la Bichota, además me encantó saber que de alguna forma escucharon nuestra música, que también los marcó a ellos que son como una nueva generación y a ella en especial que le está yendo tan bien, fue un gesto súper bonito de su parte”.

