Dulce María aclaró su distanciamiento con los RBD: “Malinterpretaron mis palabras”

En días pasados, Dulce María reveló que la última vez que habló con sus ex compañeros de RBD fue precisamente cuando les informó que no formaría parte del concierto virtual, celebrado a finales del año pasado, y dio a entender que ninguno le brindó apoyo tras su decisión; sin embargo, ella afirma que las cosas no fueron así.

En un Instagram Live, la cantante aseguró que los medios de comunicación acomodaron sus declaraciones para hacer quedar a Anahí, Christopher Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez como los malos de la historia, cuando la realidad fue que quiso cuidar su avanzado embarazo y al mismo tiempo evitar contagiarse de coronavirus.

“No crean todo lo que leen o lo que saca la prensa. Tú dices una cosa y desgraciadamente siempre la sacan de contexto a su conveniencia. Malinterpretaron mis palabras, eso de que yo no participé porque me dejaron de hablar no es cierto. Lo que yo dije fue que, de un mensaje que les mandé, no me respondieron la última parte y que ya no hablé más de eso con ellos, pero no es para que piensen mal”, dijo Dulce molesta.

Para finalizar, la intérprete de “Ya No” fue tajante al afirmar que no se arrepiente de su decisión de no participar en el show, especialmente luego de enterarse de que Anahí se contagió de COVID-19 a pesar de que se aseguraba que se contaban con las medidas de higiene correspondientes y todos utilizaban cubrebocas.

