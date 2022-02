Fiel a su estilo: Dennis Rodman aventó la chaqueta con el logo de la NBA en plena foto

Dennis Rodman, fue uno de esos jugadores que generó mucha polémica en su etapa como jugador activo debido a su peculiar forma de jugar al baloncesto y por cada uno de sus inéditos looks para hacerse nota en la cancha. No obstante, esto no fue un impedimento para que el ala-pivot se convirtiera en uno de los mejores de su historia.

Su trayectoria fue tan llamativa y enaltecedora que la NBA lo reconoció como uno de los integrantes de los 75 mejores jugadores de la historia de este deporte en los últimos años. Es por ello que, el nacido en Nueva Jersey se citó hace un par de días al Juego de Estrellas para estar en el respectivo homenaje.

“El Gusano” asistió al evento con su peculiar moda de vestimenta muy llamativa y luciendo una gorra de Chicago Bulls. No obstante, en plena sesión de fotografías, Rodman aventó la chaqueta con el logo de la NBA y el número 75 como parte de su reconocimiento. Dicho gesto, se está volviendo muy viral a pesar de haber pasado desapercibido.

En dicho momento, estuvieron presentes LeBron James, Carmelo Anthony, Chris Paul, Stephen Curry, Dwyane Wade y hasta el mismísimo Ray Allen. Posterior al gesto de “El Gusano” todos se quedaron vieron y señalando a la chaqueta. Aunque no pasó a mayores, ya que quedó en un momento de risas entre las estrellas.

De esta manera, los seguidores de la NBA y las otras estrellas volvieron a enaltecer su mirada ante uno de los mejores jugadores que ha pasado por este deporte. Además, el mismo Rodman se volvió a reunir con su compañero Michael Jordan. Sin olvidar la presencia en la lista de Magic Johnson, Scottie Pippen, Wilt Chamberlain, Isiah Thomas, Dominique Wilkins, Reggie Miller y Larry Bird; jugadores que formaron los duelos más importantes de la historia del baloncesto de Estados Unidos.

