LeBron James y Michael Jordan enaltecieron al mundo con peculiar abrazo

El Juego de Estrellas 2022 de la NBA, el cual se celebró en el Estadio Quicken Loans Arena de Cleveland, sirvió para vivir uno de los momentos más históricos y enaltecedores del baloncesto estadounidense. Todo esto después de que LeBron James y Michael Jordan, compartieran palabras y un peculiar abrazo en la ceremonia en donde fueron reconocidos los 75 mejores jugadores de los últimos años de este deporte.

Ambas estrellas se reencontraron en el tabloncillo del mejor baloncesto del mundo y el “Rey de Akron” no dudó en compartir palabras al que considera uno de sus ídolos y su mayor inspiración a lo largo de su carrera.

“No quería perder la oportunidad de dar la mano al hombre que me inspiró a lo largo de mi infancia. “No he tenido muchas conversaciones con él en mis 19 años en este negocio, pero una parte de mí no estaría aquí sin la inspiración de Michael Jordan y de niño siempre quise ser como él”, reseñó LeBron James a la prensa internacional.

Michael Jordan and LeBron James share a special moment at the #NBA75 Ceremony.



Greatness. pic.twitter.com/wrRYwtGYzy — NBA (@NBA) February 21, 2022

De esta manera, este momento puede servir para cerrar un poco el debate de quien es el mejor jugador de la historia de la NBA. Debido a que ambos han sido la cara de este deporte en distintas épocas, por un lado LeBron James en la actualidad y por otro, la hegemonía de Jordan con Chicago Bulls.

Lo que si está claro, es que los miles de seguidores que se citaron en el Estadio y los millones que observaron el Juego de Estrellas por transmisión televisiva; quedaron maravillados por el abrazo y el reencuentro de dos de los jugadores más importantes que han pisado un tabloncillo.

Lee También: