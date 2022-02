Paulina Rubio sobre volver a cantar junto a Thalía: “No la dejan, ella se lo pierde”

Parece que Paulina Rubio ha decidido enterrar de una vez por todas sus enfrentamientos del pasado e iniciar una nueva era de cordialidad y colaboraciones con sus antiguas ‘enemigas’ de la industria.

Desde finales de 2021, se dio a conocer que tanto Paulina como Alejandra Guzmán unirán sus voces en su gira de conciertos “Perrísimas”, que las llevará a recorrer más de 20 ciudades de Estados Unidos en abril y mayo de este 2022.

Teniendo en cuenta ese anuncio, durante una entrevista que ofreció a Telemundo, la Chica Dorada ahora fue cuestionada por una hipotética reconciliación musical con Thalía, quien fuera su compañera en el grupo infantil Timbiriche.

Con un tono ameno y bromista, su respuesta ha sido tajante: “Nueva rival, véngase pa’ca”, expresó entre risas.

Sin querer entrar en detalles para evitar polémicas innecesarias, Paulina compartió su convencimiento de que Thalía no podrá cantar con ella debido, entre otras razones, a una serie de presiones externas que se lo impedirían.

“No la dejan, hombre. Me ha dicho que no varias veces, no la dejan. Ella se lo pierde”, señaló Rubio sin explicar por qué y tras reconocer que ella la invitaría gustosa.

Por todos es conocida la rivalidad entre las cantantes mexicanas, un enfrentamiento que remonta a cuando eran adolescentes y formaban parte del grupo Timbiriche. Un conflicto por el que, incluso, llegaron a las manos en un concierto.

Si bien, se sabe que actualmente mantienen una relación cordial. Intercambian ocasionalmente mensajes de texto y miran al futuro sin reproches ni malos sentimientos, aunque no son las grandes amigas.

“Empezamos a chatearnos hace un par de años, me imagino que ya están limadas las asperezas. Tenemos muchas cosas en común y otras cero en común, porque ella es muy diferente a mí”, revelaba la estrella del pop en conversación con Yordi Rosado el pasado mes de noviembre.

