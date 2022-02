Chiquis Rivera se desnuda en la piscina y Don Cheto le pide que se tape

Don Cheto ha reaccionado al desnudo de Chiquis Rivera, quien decidió que era buena idea aparecer sin ropa desde la piscina y en plena luz del día. Pero es que además subió dos imágenes de esto a Instagram. Ante las imánges el famosos locutor y conductor de televisión dijo: “¡Tápate Yanei! ¿Pos qué es eso?”.

Otro que no se ha podido quedar callado es su tío Lupillo Rivera, quien últimamente está reaccionado a mucho de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Pero a Chiquis le ha dicho: “¿Chikis… What are you doing!?”.

La Chupitos también ha reaccionado a la imagen, así como muchas otras celebridades. La famosa actriz y comediante le ha enviado ojitos con corazones para hacerle ver lo mucho que le ha gustado ver las imágenes al desnudo desde la piscina.

Entres los comentarios afirman que Chiquis le ha copiado a Karol G. Hay que recordar que recientemente La Bichota realizó una sesión fotográfica más extensa, eso sí, no fueron sólo dos imágenes. Y en efecto Karol G apareció en imágenes un poco más explícita.

Más sobre Chiquis Rivera:

Chiquis se desnudó para meterse al agua y su tío Lupillo Rivera le dejó un reclamo

Chiquis Rivera, vestida con un negligee de satén blanco, deslumbra por la delicadeza de su piel

Chiquis Rivera deja ver sus curvas en un ajustado atuendo de encaje y leggings negros