Chiquis se desnudó para meterse al agua y su tío Lupillo Rivera le dejó un reclamo

Chiquis Rivera arrasa con sus fotografías en Instagram. En esta oportunidad la cantante se desnudó para meterse a la piscina en un lindo día soleado.

Dos lindos perros y una taza de café la acompañaron durante la mañana. “GOD-morning. Grateful”, escribió la cantante e hija de la fallecida artista mexicana Jenni Rivera.

Hasta el momento la publicación tiene más de 256,500 me gustas y más de 2,000 comentarios. Entre las palabras que le han escrito a Chiquis Rivera por estas fotografías destacan las de su tío Lupillo Rivera, quien le ha llamado la atención tras posar sin ropa desde la piscina.

“CHIKIS… What are you doing!?”, le escribió Lupillo Rivera. Este comentario del hermano de Jenni Rivera desató otra ola de mensajes de personas que rieron ante el regaño, de otras que destacaron la sensualidad de Chiquis y de algunos que le dijeron que dejara a sus sobrina tranquila.

El comentario de Lupillo Rivera hasta el momento tiene más de 1,678 me gustas.

Esta no es la primera vez que Lupillo le hace un llamado de atención a Chiquis ante sus sensuales fotografías. Cuando la cantante publicó una imagen en la que lucia un body blanco con medias de mallas mientras estaba sobre la cama cubierta de sábanas blancas, Lupillo le escribió: “CHIKIS…what are you doing!!!!… Ponte ropa”.

Ante estas palabras, Chiquis solo contestó con un divertido emoji cubriéndose los ojos.

Esta sensual fotografía formaba parte de la promoción del tema “Quiero amanecer con alguien”, el cual Chiquis Rivera estrenó hace algunas semanas. Esa publicación hasta el momento tiene más de 209,760 me gustas.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 5.1 millones de seguidores, la cantante frecuentemente comparte este contenido en el que muestra su figura y desborda su sensualidad.

Recientemente cautivó a sus seguidores con un ajustado atuendo en color negro, que resaltó sus curvas, mientras estaba sobre un sofá.

