Diabetes: 7 bebidas más eficaces para reducir el azúcar en sangre

Las bebidas que contienen azúcar pueden provocar picos de azúcar o niveles altos repentinos de glucosa en la sangre. En el lugar opuesto, hay bebidas que ayudan a controlar los niveles de azúcar en sangre.

7 bebidas que ayudan a controlar el azúcar en sangre

1. Leche

La leche es una buena opción de bebida que ayuda a con controlar el nivel de azúcar en la sangre cuando una persona quiere algo más que agua. Además, la leche aporta proteínas y otros nutrientes importantes como el calcio.

Una revisión publicada en Diabetes Metabolism Research and Reviews señala que existe evidencia considerable de que las proteínas de la leche aumentan la respuesta de insulina posprandial y reducen la respuesta de glucosa en sangre tanto en sujetos sanos como en pacientes con diabetes tipo 2.

“La proteína ayuda a ralentizar la digestión, por lo que te ayuda a sentirte lleno más rápido, permanecer lleno por más tiempo y puede ayudar a mitigar los picos de azúcar en la sangre”, dice la dietista Amy Goodson a través de Eat This Not That.

2. Té

El té sin azúcar es una buena opción de bebida ya que no afecta los niveles de azúcar en la sangre. También ayuda a evitar la deshidratación, la cual puede aumentar los niveles de azúcar en la sangre.

El té (negro, verde, Oolong y blanco) está hecho de las hojas de la planta Camellia sinensis y es rico en polifenoles. La Fuente de Nutrición de Harvard señala que los polifenoles del té actúan como antioxidantes que controlan los efectos dañinos de los radicales libres en el cuerpo.

3. Agua

La mejor bebida para hidratarse es el agua ya que no elevará los niveles de azúcar en la sangre. Beber suficiente agua puede ayudar al cuerpo a eliminar el exceso de glucosa a través de la orina.

Para agregar algo de sabor al agua, puedes agregar un poco de jugo de frutas cítricas como limón. También se puede infundir con rodajas de limón, naranja, pepino, bayas o hierbas aromáticas como la menta. Evita el azúcar agregado.

4. Café sin azúcar

Si bien la ingestión de cafeína puede aumentar el azúcar en sangre a corto plazo, la Escuela de Salud Pública de Harvard señala que los estudios a largo plazo han demostrado que los bebedores habituales de café tienen un riesgo menor de desarrollar diabetes tipo 2 en comparación con los no bebedores.

“Los polifenoles y minerales como el magnesio en el café pueden mejorar la efectividad del metabolismo de la insulina y la glucosa en el cuerpo”, explica Harvard.

5. Té de canela

Los datos de un estudio de 2015 publicado en 2015 en Journal Diabetes Research revelaron que la administración de té de canela disminuyó ligeramente los niveles glucosa en sangre en los participantes. El té de canela tiene una alta capacidad antioxidante, lo que puede deberse a su contenido de polifenoles.

6. Té de manzanilla

El té de manzanilla tiene efectos beneficiosos sobre el control glucémico y el estado antioxidante en pacientes con diabetes tipo 2, según un estudio publicado en 2015 en Nutrition en el que los participantes bebieron té de manzanilla 3 veces al día durante ocho semanas.

7. Té de cúrcuma

La cúrcuma tiene curcumina como ingrediente activo. Algunos estudios, uno de ellos realizado por investigadores de la Beijing University of Chinese Medicine, sugieren que la curcumina puede disminuir el nivel de glucosa en la sangre.

