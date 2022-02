Hombre de Florida intenta raptar de un carrito de compras de Walmart a un menor de 3 años

Enben Moodley, de 40 años, intentó raptar a un menor de edad mientras se encontraba sentado en un carrito de compras de Walmart en Naples, Florida.



De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Collier, el sospechoso supuestamente se acercó a la madre de familia que se encontraba en el estacionamiento del establecimiento y de manera sigilosa intentó sacar al menor de 3 años del carrito de compras.



“Cuando la madre comenzó a pedir ayuda a través de gritos, Moodley volvió a colocar al menor en el carrito y se alejó”, informó la oficina del alguacil.



Los agentes localizaron a Enben Moodley poco después de incidente y fue arrestado de abuso infantil y encarcelamiento falso.



La madre del menor, quien no fue identificada, indicó a las autoridades que se percató de la presencia de Enben Moodley al interior de la tienda porque en un par de ocasiones estuvo muy cerca de ella y de pronto lo vio gritando a los cajeros.



En tanto, los empleados de la tienda Walmart indicaron que el hombre presentaba dificultades para hablar y parecía estar intoxicado.



Pese a que el incidente fue catalogado como “aislado”, los agentes han aumentado el número de patrullas en el área para evitar que vuelva a suceder un hecho como éste que no sólo alertó a los clientes del lugar, sino a los vecinos del Walmart en Naples, Florida.



Hasta el momento se sabe que el menor de edad salió ileso del incidente y la madre, quien pese a lo nerviosa y asustada que se encontraba, no requirió de una atención médica.



Enben Moodley fue privado de su libertad y se encuentra en espera de que se le dicte el castigo por los cargos de abuso infantil y encarcelamiento falso.

