Niño de Las Vegas es hallado muerto en un congelador después de que su hermana entregó una nota a su maestra

La policía de Las Vegas se encuentra investigando la muerte de un menor de edad, de quien hasta el momento se desconoce su nombre y edad, cuyo cuerpo fue hallado en un congelador.



De acuerdo con las autoridades, el congelador se encontraba en el garaje de la casa donde vivía la madre de la víctima, así como el novio de ésta que fue identificado como Brandon Toseland, de 35 años.



Tras el hallazgo, el novio de la madre del menor de edad fue arrestado como sospechoso bajo el cargo de secuestro y el cargo de asesinato.



Fox News informó que la policía de Las Vegas (quien prefirió no revelar el nombre de las personas involucradas) inició una investigación después de que una de las hijas de la madre de familia llegó a la escuela con una nota escrita por su progenitora, en la que indicaba que estaba siendo detenida en contra de su voluntad y que no había visto a su hijo desde el 11 de diciembre y asumía que estaba muerto.



El maestro del menor de edad envió la nota a los oficiales del Departamento de la Policía del Distrito Escolar del Condado de Clark quienes a su vez llamaron a la policía de Las Vegas para que acudieran al llamado de la desesperada madre.



Tras la denuncia, la policía vigiló muy de cerca la casa de la familia en “problemas” y cuando se percató de que la madre y el novio salieron del bien inmueble fueron abordados e interrogados sobre la “desaparición” de un menor de edad.



La madre indicó a la policía que su novio estaba abusando de ella: “Ella dijo que no se le permitía salir sola de la casa o entrar al garaje”.

En tanto, los detectives de homicidios tomaron el caso y llegaron a la casa con una orden de allanamiento donde encontraron al menor, de quien por ahora se sabe que su edad es un niño de preescolar, en un congelador ubicado en el garaje.



Toseland tiene un historial de arrestos en Las Vegas que se remonta al menos a 2005 por cargos que incluyen agresión doméstica y alteración del orden público, según muestran los registros judiciales.

Te puede interesar: