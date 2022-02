Madre descubre que su hijo es buscado por la policía de Chicago y lo entrega a las autoridades

Zion Brown, de 18 años, fue señalado por el Departamento de la Policía de Chicago como el sospechoso principal de un robo a mano armada en uno de los trenes de Metra en Chicago. La madre del asaltante identificó a su hijo y decidió entregarlo a las autoridades.



Según ha dado a conocer CWB Chicago, el estudiante de segundo grado de la Universidad de Loyola fue acusado de robo a mano armada después de presuntamente haber robado cerca de $100 en efectivo a un conductor de tren.



De acuerdo con las imágenes de videovigilancia del lugar, alrededor de las 14:17 horas del martes 15 de febrero, Zion Brown sacó una pistola negra semiautomática, cometió el asalto y se dirigió a la escuela para continuar con sus obligaciones como estudiante.



Durante una entrevista con la policía, Zion Brown dijo que el arma que mostró en realidad era una pistola de aire comprimido que tiró a la basura después de cometer el asalto.

El abogado defensor del menor de Zion Brown argumentó a la jueza Maryam Ahmad que su cliente tenía hambre y buscaba algo para comer e incluso le pidió a la máxima autoridad que recordara su pasado como estudiante.



Maryam no se tentó el corazón e indicó que ella nunca consideró apuntar un arma contra alguien y tomar su dinero; Ahmad le negó a Zion Brown la libertad bajo fianza, pese a que el estudiante no cuenta con un historial criminal.



Se espera que Zion Brown comparezca ante el tribunal el próximo 4 de marzo.



En redes sociales la madre de Zion Brown ha sido reconocida por haber llevado a su hijo ante las autoridades y hacerle pagar el delito que cometió; otros más aseguran que la madre debió haber reprendido en casa y no haberlo denunciado ya que ahora pasará algún tiempo en prisión done bien puede aprender más actos delictivos.



