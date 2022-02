Magaly Chávez, ex participante de ‘Enamorándonos’, sería la nueva conquista de Alfredo Adame

Parece que Alfredo Adame tiene talento para conquista a quien quiera, pues ayer se dio a conocer que su nuevo amorío es la actriz e influencer Magaly Chávez, de 36 años.

Desde el 14 de febrero se le vio al presentador muy cariñoso con una mujer, quien supuestamente era su novia y con quien compartiría créditos en una obra de teatro.

Sin embargo, se desconocía la identidad de la joven, aunque ahora se sabe que es Chávez, quien se hizo famosa gracias al reality show “Enamorándonos”.

En entrevista con una revista de circulación en México, la originaria de Pachuca, Hidalgo, compartió que se están conociendo, aunque se conocen desde hace 5 años.

“No me gusta apresurar las cosas. Nos llevamos de maravilla y cuando tienes una buena amistad, hay una línea delgadita para que se dé una relación.

“Él tiene muchas cualidades, es un tipazo, supercaballero, muy amable, muy espléndido, leal y transparente”, dijo. La modelo agregó que Adame y ella comparten gustos, como salir de viaje, la cacería y las motos. View this post on Instagram A post shared by Revista TVNotas Oficial (@revistatvnotas)

