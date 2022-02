Rihanna lanza una línea de lencería que busca romper con los cánones de belleza más estrictos

Rihanna sigue dando pasos agigantados para consolidar su firma Fenty como uno de los grandes nombres de la moda contemporánea. Tanto es así, y en una coyuntura económica que en principio no parece propicia para ello, la estrella de la música ha decidido abrir cinco boutiques de su línea de lencería ‘Savage x Fenty’ en ciudades como Los Ángeles, Las Vegas, Houston, Filadelfia y Washington.

Como se desprende de la entrevista que ha concedido a Refinery29, el objetivo que se ha marcado la intérprete con esta operación no pasa únicamente por intensificar la proyección pública de su marca, sino conseguir además que tanto mujeres como hombres se sientan “representados” por las propuestas estilísticas de sus escaparates, que salgan de las tiendas sintiéndose parte de una misma comunidad.

Para ello, la diva y su equipo han apostado por elementos decorativos, especialmente los maniquíes, de carácter inclusivo y que apelen a toda clase de clientes. “Hemos modelado los maniquíes partiendo de cuerpos reales, para que los clientes se sientan representados”, ha explicado Rihanna en un momento de su conversación.

La polifacética artista se ha expresado en estos términos sobre su deseo de romper de una vez por todas con los cánones de belleza más estrictos, en los que se basa la tradicional discriminación y exclusión de cualquiera que no se acoja a ellos, incluidas las mujeres embarazadas. “Yo también he experimentado lo que implica entrar en una tienda de lencería y salir de ahí con más inseguridades, porque sientes que no tienes nada que ver con esos cuerpos. Y eso es precisamente lo que quiero evitar” ha apuntado.

