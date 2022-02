El mensaje de Adamari López para Evelyn Beltrán

Adamari López aceptó que el romance entre Toni Costa y Evelyn Beltrán es una realidad. Hecho que sólo ha servido para confirmar que en alguna medida Chisme No Like siempre dijo la verdad sobre dicha temática.

Si bien es cierto la conductora de Hoy Día dejó en claro que esta revelación no la ha tomado por sorpresa, también es cierto que muchas dudas quedaron sin responder una vez Adamari dijo: “Para mi esto no es una novedad”.

Cuando la relación entre Toni Costa y Adamari López terminó, la conductora dio a entender que habían ciertas cosas que ella no podía aceptar, y que lo hacía tanto por su bien como por el de su hija Alaïa. Dijo que como mujer habían situaciones que no eran aceptables, razón por la cual muchos asumieron que Toni le había sido infiel. Por eso ahora, cuando dice que la relación de Toni y Evelyn no era una novedad para ella, algunos han querido entender que en efecto su relación terminó debido al romance de Toni con la modelo. Pero de nuevo, esto no ha sido confirmado con palabras concretas.

Durante la conversación con Quique, Adamari dejó un mensaje para Evelyn Beltrán, y por consiguiente para Toni Costa también: “Me parece que lo que hay que hacer es desearle mucha felicidad, muchas cosas buenas… sobre todo porque todo lo que uno desee repercute en mi hija“.

Adamari además dijo estar contenta, claro que esta aseveración no fue en relación a Toni y Evelyn, sino a ella misma. La mamá de Alaïa, la conductora de televisión de Hoy Día está feliz.

Aquí la entrevista con Adamari López:

