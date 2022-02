Mujer de Texas, embarazada de 38 semanas, logra escapar de Ucrania y se refugia en Polonia

La estadounidense Ellissa Baird y el ucraniano Andrii Petrenko están a días de convertirse en padres por primera vez y aunque la pareja decidió que su primer hijo debía nacer en Ucrania, nacerá en Polonia tras la invasión militar de Rusia en su país.



En entrevista con NEWS4SA, los padres de la texana, Michael y Heidi Baird contaron que estaban a punto de irse a la cama cuando recibieron una llamada alertándolos sobre la guerra que se había desatado en el país donde vivía su hija.



Los Baird no se separaron del televisor desde el momento en que se enteraron que su hija, su yerno y nieto que está por nacer estaban en peligro.



“Ha sido duro, no voy a mentir. Han sido muchas lágrimas y me pregunto constantemente cómo está cambiando cada hora“, contó la afligida madre al medio antes señalado.



Cada minuto que pasaba angustiaba más a los padres de Ellissa quienes se enteraron por medio de un video que su yerno publicó en YouTube que su hija había logrado salir de Ucrania: “Ellissa, está a salvo, ya está en una región occidental de Ucrania. Intentaremos llevarla a Polonia con la ayuda de algunos amigos”.



Con su hija a salvo, la matriarca de la familia no sabe cómo conseguir estar al lado de su hija el día que se convierta en madre: “Estamos tratando de luchar para descubrir cómo podemos seguir a su lado cuando dé a luz. No sabemos cómo se verá eso“.

Lo que Hiedi sí sabe es que su hija y yerno necesitan ayuda, razón por abrió una página de GoFundMe que lleva por título “Ayuda a Ellissa y Andrii a escapar de Ucrania”.



“Lamentablemente han tenido que huir y dejar todo atrás. Su casa, su ropa, casi todo lo que poseen. Sin mencionar todas las cosas para el bebé. También habían pagado por completo el hospital, ese dinero se perderá”, escribió la madre en la página.



La petición de la madre es ayudarla a recaudar fondos para cubrir el parto de su hija. También ha pedido ayuda para encontrar un lugar en Polonia donde su hija, esposo y nieto puedan vivir a largo plazo.



“Hay tanta gente que no puede salir, no tienen transporte. Somos bendecidos de que nuestros hijos tengan un automóvil y puedan salir. Mi mayor oración es que simplemente no olvidemos que esas son personas reales allí, que tienen miedos reales y no están seguros de su futuro”, dijo la madre a NEWS4SA.



