‘CODA: Señales del Corazón’, donde participa Eugenio Derbez, hace historia en los SAW Awards

La película melodramática CODA: Señales del Corazón, en cuyo reparto principal participa el mexicano Eugenio Derbez, hizo historia este domingo en los SAG Awards.

El filme, producido por Apple TV+, se alzó con el máximo galardón de la noche, el de Actuación Sobresaliente de un Reparto en una Película. El hito radicó en que es la primera cinta con un elenco predominantemente sordo en lograr un reconocimiento de este tipo en la Meca del Cine.

El cast, integrado por Emilia Jones, Marlee Matlin, Troy Kotsur, Daniel Durant, Ferdia Walsh-Peelo y Eugenio Derbez se impuso en la categoría ante otras favoritas como ‘Belfast’, ‘No Miren Arriba’, ‘La Casa Gucci’ y ‘Rey Richard: Una Familia Ganadora’.

Kotsur también marcó historia la noche de este domingo, pues se llevó la estatuilla de Mejor Actor en un Papel de Soporte, convirtiéndose en el primer histrión sordo en ganar un premio en solitario entregado por este gremio.

El mexicano, que asistió a la ceremonia en compañía de su esposa, la actriz y cantante Alessandra Rosaldo, se mostró visiblemente emocionado al subir al escenario con el resto de sus compañeros, liderados por la ganadora del Oscar, Marlee Matlin.

“Estoy sorprendida, en shock. Necesitamos agradecer al sindicato, a ustedes los actores por votar por nosotros. A apple TV+, que compró nuestra película por $25 millones de dólares en Sundance”, señaló la actriz al recibir el galardón.

“Nosotros, los actores sordos, hemos trabajado mucho para esto. Más de 30 años. He visto todas sus películas y siempre los he respetado, y este triunfo valida el hecho de que nosotros, los actores sordos, podemos trabajar igual que todos los demás“, añadió, antes de enseñarle a los famosos en el público la palabra “los amo” en lenguaje de señas.

El filme es una comedia dramática basada en la película francesa ‘La Famille Bélier’, que cuenta la historia de Ruby (Jones), una “CODA” (como se le dice a los hijos de adultos sordos) que actúa como intérprete para los miembros de su familia de Boston, incluida su madre Jackie (Matlin), su padre Frank (Kotsur) y su hermano Leo (Durant).

En un momento crucial de su vida, la joven se encuentra dividida entre el papel que desempeña dentro de su núcleo familiar, al conectar a sus seres queridos con el mundo exterior y su búsqueda de una educación musical.

En el filme, Derbez da vida a Bernardo Villalobos, el profesor de música de Ruby, quien la impulsa a seguir sus sueños. View this post on Instagram A post shared by Eugenio Derbez (@ederbez)

Apple adquirió la cinta, del escritor y director Sian Heder, fuera del festival de Sundance por un récord de $25 millones de dólares y la estrenó en cines y en su plataforma de streaming el 13 de agosto del año pasado.

En la próxima edición 94 de los Premios Oscar, que se llevará a cabo el 27 de marzo, ‘CODA: Señales del Corazón’ competirá por tres estatuillas, incluyendo Mejor Película, Actor de Reparto (Kotsur) y Guión Adaptado.