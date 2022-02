Génesis Suero se confiesa a una semana de estar en ‘En Casa con Telemundo’: “Dios y sus obras no tienen precio”

Exclusiva

Te contamos, incluso antes de que ellos lo anunciaran, que Génesis Suero, la ‘Pim Pum Pam’ de ‘Nuestra Belleza Latina’ 2021 se incorporaba a ‘En Casa Con Telemundo’. A una semana de la gran noticia, la entrevistamos en exclusiva y en medio de su emoción nos dijo: “Dios y sus obras no tienen precio”.

Feliz, sin dejar de hablar y sonreír de la emoción, pero también lista para aprender, enfocarse y ser disciplinada, todo eso que aprendió en su paso por ‘Nuestra Belleza Latina’, Génesis, nos da detalles de cómo pasó de ser conocida en Univision, a tener trabajo en Telemundo.

-De ‘Nuestra Belleza Latina’ a Telemundo, ¿como fue ese camino?

Génesis Suero: Dios y sus obras no tienen precio… El productor del show (Javier Cruz) me contactó, pues tengo el perfil que él estaba buscando para lo que haré, y me regalo esta gran oportunidad.

-¿Qué significa para ti formar parte de ‘En Casa con Telemundo’?

Génesis Suero: ¡Ufff! Es un gran reto, imagínate saber que llegaré a millones de personas, y estar al lado de un equipo joven, que da lo mejor de sí en cada entrega es algo impresionante. De tan solo pensarlo me dan nervios , pero estoy confiada en Dios que tendré buena aceptación de los televidentes.

Génesis Suero de ‘Nuestra Belleza Latina’.

-¿Qué harás en el show?

Génesis Suero: Seré reportera desde New York. Tendré a mi cargo presentar lo más relevante que acontece en la ‘Gran Manzana’, y mostrar a la gente hispana que hace grandes cosas desde allí .

-¿Qué crees que tienes para que la competencia de la cadena que te hizo conocida, se haya enamorado de ti?

Génesis Suero: Mira, sin lugar a dudas mi naturalidad y espontaneidad…. Creo que estás cualidades marcan diferencia en mí, y hace que llegue a la gente .

-¿Qué le dices al público, que a meses de haber terminado el reality, sigue creyendo en ti y te pone donde estarás desde hoy?

Génesis Suero: Que gracias por confiar en mí, que me apoyen en esta nueva aventura, que estoy más que lista para darles lo mejor de mí, y que si me ven en la calle no duden en acercarse, que con los brazos abiertos estaré ahí para ellos. Y que tengan presente qué hay ‘Pim, Pum, Pam’ para rato.

MIRA CÓMO RECIBIERON A GÉNESIS EN ‘EN CASA CON TELEMUNDO’:

