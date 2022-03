‘30’ de Adele es nombrado álbum mundial del año

IFPI, la organización que representa a la industria de la música grabada en todo el mundo, anunció este 1 de marzo que ‘30’, el más reciente material discográfico de Adele, dominó la lista global de todos los formatos de álbumes para 2021.

Sin embargo, la cantante británica no solo tiene el álbum más vendido, sino que también ocupó el primer lugar tanto en la lista de ventas globales como en la de álbumes de vinilo.

El esperado cuarto álbum de Adele, lanzado el pasado 19 de noviembre, vendió más de cinco millones de copias en solo dos meses, dijo la IFPI en un comunicado difundido desde su sede en Londres, marcando así su “retorno a la música” tras una pausa de seis años desde la publicación en 2015 de ‘25’.

“Ha sido maravilloso tener a Adele de vuelta y lanzando música durante la segunda mitad del año pasado. Su dominio de las tres listas de álbumes de la IFPI habla de su talento único para escribir canciones, su voz icónica y su implacable popularidad mundial. Tras su lanzamiento en noviembre de 2021, ’30’ superó más de cinco millones de unidades físicas equivalentes a álbumes sólo en 2021, en menos de dos meses”, dijo en la nota la directora ejecutiva de la IFPI, Frances Moore.

‘30’ alcanzó el número uno en más de 20 países, incluido el Reino Unido, donde pasó cinco semanas en la cima de la lista de álbumes oficiales. En Estados Unidos, el sencillo ‘Easy On Me’, del mismo disco, se convirtió en el tercer trabajo de la británica en llegar a lo más alto de la lista Billboard Hot 100.

“Estamos encantados de galardonar a Adele y a todo su equipo con el ‘Álbum global en todos los formatos’ y le enviamos enormes felicitaciones en un año estelar”, señaló la IFPI.

‘Sour’, de Olivia Rodrigo, ocupó el segundo lugar en la lista de los 10 mejores álbumes del mundo en todos los formatos, seguido de ‘Justice’, de la estrella canadiense del pop Justin Bieber.

En quinta posición se situó The Weeknd con ‘After hours’, Dua Lipa con ‘Future Nostalgia’, The Kid LAROI con ‘F×CK LOVE (Mix Tape)’, ABBA por ‘Voyage’, Morgan Wallen con ‘Dangerous: The Double Album’ y Doja Cat con ‘Planet Her’.

