De actor y cómico a héroe de guerra: trascienden videos de presidente de Ucrania bailando como un maestro en “Dancing with the Stars”

En medio del protagonismo que ha adquirido el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a raíz de la invasión rusa en ese país, videos de su época como bailarín y en la industria del entretenimiento salieron a la luz pública en días recientes.

Las imágenes del presidente en la versión ucraniana de “Dancing with the Stars” prueban que este no solo realiza pasos estratégicos en el frente de batalla tras la invasión rusa en Ucrania; sino que también en la pista de baile.

En los clips que se remontan al 2006, se ve a Zelensky con su pareja Olena Shoptenko bailando desde Rock and Roll hasta tango.

Una de las interpretaciones que más llama la atención es una en la que ambos aparecen con los ojos vendados mientras cuentan sus pasos mentalmente.

La destreza del hoy principal funcionario del Gobierno ucraniano se ha vuelto una sensación en redes a solo días de que el actor británico Hugh Bonneville revelara que el presidente de Ucrania, desde el 2019, era la voz del oso “Paddington” en la versión ucraniana de la franquicia.

A juicio de especialistas en el tema, en los pasados días, Zelensky ha logrado transformar más a Occidente en términos de la política hacia Rusia que en 30 años de enfrentamientos y cumbres desde el fin de la Guerra Fría.

Con el compromiso de países como Estados Unidos de suministrar armas y municiones, Zelensky, de 44, Occidente parece cada vez más inclinarse a una guerra de poder con Moscú por Ucrania, a pesar de que este último país no forma parte de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte).

Zelensky pide que Ucrania sea admitida en la Unión Europea

Este martes, Zelensky pidió en un emotivo mensaje ante el Parlamento que Ucrania sea admitida a la Unión Europea.

El presidente ucraniano se dirigió a los parlamentarios de Bruselas, Bélgica, a través de una videollamada desde Kiev, que al momento se enfrenta a un convoy ruso que se extiende por 40 millas en un intento por apoderarse de la demarcación.

Zelensky urgió a la Unión Europea a reconocer a Ucrania como uno de sus miembros, movida que se espera enfurezca al presidente ruso Vladimir Putin.

El presidente planteó que este es el momento de que ese organismo demuestre que considera iguales a los ucranianos y que está del lado de ese país y no de Rusia. .

“Ya yo no puedo decir más hola o buenas noches porque cada día es el último día”, declaró Zelensky. “Las vidas están siendo sacrificadas por valores, por derechos, for libertad, para tener la misma igualdad que ustedes disfrutan. Nosotros vamos a ganar yo lo sé. Yo quiero escucharlos a ustedes decir que la opción de Ucrania de ser parte de Europa es también su opción. Nosotros queremos ser miembros de la Unión Europea. Sin ustedes, Ucrania estára sola”, argumentó.