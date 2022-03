¿Qué qué se sabe de la masacre durante un velorio en Michoacán, México?

“Horror” y “terror” son las palabras más utilizadas por usuarios de redes sociales en México para describir el estremecedor video que circula desde este fin de semana.

Las imágenes muestran lo que parece una ejecución múltiple, a plena luz del día, de un grupo de personas que habían asistido este domingo a un velorio en la localidad de San José de Gracia, en el municipio de Marcos Castellanos en el estado de Michoacán.

En el video grabado por un testigo se observa a las personas dispuestas contra una pared, con las manos en alto, como si fueran a enfrentarse a un fusilamiento. Frente a ellos hay hombres fuertemente armados que proceden a abrir fuego.

Tras unos segundos de intensas ráfagas de disparos, cuando la imagen vuelve a centrarse en el lugarno hay ni rastro de las personas entre la nube de humo causada por las detonaciones.

En la imagen se observa a la derecha un grupo de personas con las manos en alto antes de que se inicie una ráfaga de disparos en su contra. (Foto: Gobierno de México)

Las autoridades no confirmaron el número de víctimas de este suceso que atribuyen a una posible venganza por diferencias entre líderes de dos células del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Varios medios mexicanos, citando fuentes de seguridad locales, publicaron inicialmente que el balance podría oscilar entre 10 y 17 personas asesinadas.

😰 Así narra un joven, la masacre de hoy en San José de Gracia, en Michoacán. El #RioDeSangre que pasa por su calle, frente a su propia casa y el rechinar de llantas de vehículos que huyen a toda velocidad.#REDMichoacán pic.twitter.com/NrJQdWWuLy — RedMichoacán (@RED_Michoacan) February 28, 2022

Y esa gran incógnita que rodea a este crimen se debe a que, cuando las autoridades llegaron varias horas después al lugar tras visualizar el video en internet, ya no encontraron ningún cuerpo y la escena del crimen había sido incluso limpiada.

Sin cuerpos

Según informó el gobierno mexicano, en la casa se estaba velando a la madre de Alejandro G., alias el Pelón,a quien identificó como líder de una célula local del CJNG. Este llegó al funeral protegido por 15 sicarios pese a que había amenazas en su contra por parte de miembros de su propio grupo.

Al lugar llegó Abel N., alias el Viejón o el Toro, también jefe de plaza del mismo cartel y con quien el Pelón mantenía rencillas por amenazas y homicidios de familiares que se atribuían recíprocamente.

“Llegan varias camionetas con sicarios y someten a los acompañantes de Alejandro N., los desarman y los colocan como aparece en algunos videos afuera de una casa en un portón”, confirmó este martes el subsecretario de Seguridad mexicano, Ricardo Mejía Berdeja.

⭕️#Video | Se llevaron los cuerpos.

Fiscalía no encontró ningún cuerpo en San José de Gracia, sin embargo hay evidencia que fueron llevados en vehículos a otro sitio; el lugar ya había sido limpiado con productos de higiene.

Más detalles: https://t.co/QKb4oESK1l#REDMichoacán pic.twitter.com/6NADfux3Px — RedMichoacán (@RED_Michoacan) February 28, 2022

Tras los disparos realizados con armas largas por el grupo liderado por Abel N., quien ya fue imputado como “probable autor material e intelectual” de los hechos, los sicarios procedieron a la inmediata retirada de los cadáveres.

“No podemos confirmar ningún numero [de víctimas] porque no hay cuerpos (…). Las evidencias hacen presumir que de entrada hay un cuerpo [visible en el video] que todo el mundo atribuye al Pelón, y presumiblemente alguno de los acompañantes de Alejandro N. habrían sido privados de la vida”, dijo Mejía Berdeja.

El gobierno atribuye el enfrentamiento a los grupos liderados por Alejandro N, el Pelón (izq.) y Abel N, el Viejón y/o el Toro.

El funcionario declaró que se sigue investigando y que, aunque nadie en San José de Gracia reportó la desaparición de algún vecino, ya se han recibido denuncias anónimas de dónde pudieron haber sido trasladados los cuerpos.

Asimismo, descartó que se pueda hablar de “fusilamiento” sobre las víctimas.

“No se puede apreciar que haya habido una sola línea [de impactos de bala contra la pared] (…), sino que al estar los sicarios, al haber fuego comenzaron a disparar, pero no hubo una acción sincronizada para cometer este ilícito”, explicó.

El periodista Héctor de Mauleón compartió un video grabado en el lugar donde, supuestamente, se ve una camioneta retirando del lugar al menos dos cuerpos.

En otro video publicado en redes por un vecino de la zona se observa “un río de sangre”, tal y como describe lo que ve frente a su casa, justo antes de que se escuche el ruido de llantas de vehículos que parecen escapar a toda velocidad.

El subsecretario de Seguridad se refirió a la trayectoria de impactos de bala en la pared para descartar que se pueda hablar de “fusilamiento”. (Gobierno de México)

Tres horas en acudir

El lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había confirmado que “sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento” pero no se localizó a las víctimas, por lo que pidió esperar hasta conocer más datos de la investigación.

“No han encontrado cuerpos, sí dos vehículos, casquillos, en unas bolsas, sí… partes de seres humanos, pero no tenemos más, manchas de sangre, pero no tenemos más información”, dijo entonces.

“Ojalá y no sea cierto ¿no? y que no sea como lo están difundiendo [los medios de comunicación, a quienes criticó por haber publicado la noticia sin que aparecieran las víctimas]. Deseo con toda mi alma que no sea como ellos lo están dando a conocer”, agregó.

Horas después, el fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, reconoció que su personal tardó más de tres horas en personarse en el lugar desde que el suceso se registrara a las 15:30 hora local del domingo.

El Fiscal General del Estado de Michoacán, Adrián López Solís. (Foto: EFE/Iván Villanueva)

Por ello, en la escena del crimen ya no había cadáveres e incluso dijo que el suelo “estaba recién lavado” por camionetas que llegaron tras el suceso con aparatos de limpieza para borrar evidencia.

En el lugar sí se encontró una bolsa con “restos de masa encefálica” que está siendo analizada, otra bolsa con productos de limpieza y hasta un centenar de cartuchos de diferente calibre.

Para explicar la demora de las autoridades, el fiscal aseguró que fue el propio video detectado en redes sociales el que los puso en alerta pasadas las 18:00 horas. “Antes de esa hora, no se recibió reporte alguno sobre los acontecimientos”, aseguró.

La Fiscalía de Michoacán reconoció que supo del ataque en el velorio en San José de Gracia, pero llegaron 3 horas después. Además, confirmaron que la policía municipal se encontró con los sicarios, pero se dieron la media vuelta y escucharon la balacera a lo lejos: pic.twitter.com/ogbi3H6J9C — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) March 1, 2022

López Solís señaló por su falta de actuación a los tres únicos policías locales que había de guardia en el ayuntamiento en ese momento y que aseguraron “que no contaban con el suficiente estado de fuerza para acudir”.

“Esta Fiscalía también investiga la dilación de esta intervención y la omisión del reporte inmediato que resultan imprescindibles para la preservación del lugar” del crimen, anunció.

El alcalde de Marcos Castellanos, Jorge Luis Anguiano, confirmó después a varios medios que sus agentes se replegaron al ver que no tenían capacidad de responder ante la situación, pero aseguró que sí reportó lo ocurrido a la central de la policía estatal, aunque los refuerzos no llegaron hasta horas después.

Michoacán y el CJNG

La localidad donde se registró el suceso se encuentra en la zona limítrofe con el estado de Jalisco, cuyas autoridades estatales también desplegaron un operativo de seguridad conjunto a las de Michoacán.

Según El Universal, el CJNG arrebató hace unos cuatro años el control del municipio de Marcos Castellanos y otros de la zona a Carteles Unidos.

Este grupo, sin embargo, habría recuperado de nuevo su poder hace pocos meses tras el repliegue del CJNG por la reciente incursión de fuerzas federales en la región.

En 2021, Michoacán fue el tercer estado de México en el que se registró mayor número absoluto de homicidios dolosos, con 2,732 asesinatos, según las cifras oficiales del gobierno.

De hecho, se trata del bastión donde nació Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del sanguinario CJNG y uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos.

