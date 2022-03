Revelan posible paradero de Inés Gómez Mont y su esposo

Según un mensaje en la cuenta de Facebook de Tita Bravo, exsuegra de Inés Gómez Mont, la conductora ya estaría en México junto con su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga.

“Aviso de último minuto, los prófugos Inés N y Sr. Puga ya están en Ciudad de México, ayudados por Oliver F y obvio, cobijada por su tío. Fernando (Gómez Mont) del equipo de Calderón (Felipe, ex Presidente de México). Si los ven apúnteles con el dedo, bienvenidos a México”, fue el mensaje de Tita que ha despertado las especulaciones sobre el paradero de la presentadora y su esposo.

A la pareja se le persigue desde septiembre del año pasado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desde entonces, la presentadora y su esposo han permanecido prófugos de la justicia con orden de aprehensión en su contra, además de la emisión de una ficha roja como personas buscadas por la Interpol.

Inés Gómez Mont, sin embargo, no ha comparecido ante las autoridades para aclarar su situación, por el contrario, rumores han señalado que la exconductora y su familia habían salido de México presuntamente a República Dominicana. En un informe, las autoridades declararon que se les había visto en diversos países sudamericanos y trasladándose vía marítima.

Anteriormente, la exsuegra de Inés recalcó que lo que está viviendo la conductora es parte del karma.

“En esta vida todo se paga y yo lo he visto a lo largo de los años. Inés solita cayó por ambiciosa, por el dinero, pero que no jale a mis nietos a su infierno. Yo quiero decirle: ‘Déjalos vivir tranquilos y regrésalos a México con su padre, las criaturas no merecen vivir como prófugos’”, ha dicho Tita en diversas entrevistas a medios de comunicación.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía mexicana, había una organización principal en la que Víctor Manuel e Inés Gómez Mont operaban con supuestos representantes de personas morales; pero no estaban solos.

Otras cinco personas participaban dentro del esquema delictivo de las cuales se hizo del conocimiento público que tres ya fueron capturados: Yareli “C”, José “O” y Ricardo “C”, quienes se encuentran recluidos en centros federales de justicia penal.

Sigue leyendo: Su hijo pedirá la custodia de sus nietos: dice la ex suegra de Inés Gómez Mont

– Ivonne Montero preocupada; la confunden con Inés Goméz-Mont y le piden entregarse a Interpol

– Inés Gómez Mont: Fiscalía de México obtiene orden de aprehensión contra la conductora y su esposo

– Reaparece Inés Gómez Mont, asegura que tiene miedo por persecución de mala fe