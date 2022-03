Tyson Fury reveló el secreto para ganar su última pelea: “Le atribuyo parte de mi éxito a masturbarme 7 veces al día”

Es un campeón de los pesos pesados y quiere retirarse de manera invicta para escribir su nombre en los libros históricos del boxeo. Tyson Fury todavía tiene como mínimo una pelea más para aspirar a su gran objetivo.

Gypsy King se alista para subir al cuadrilátero frente al también británico Dillian Whyte, en el mítico estadio de Wembley de Londres. Una batalla en la que defenderá sus títulos WBC y The Ring en la categoría de los pesos pesados.

“Tengo 34 años, he estado 14 de profesional, boxeando más de 20. Tengo mucho desgaste. Soy invicto y dos veces campeón mundial, que es un club élite. Solo una persona antes de mí lo terminó invicto: Rocky Marciano. Seré el segundo. Tengo todavía mucho que probar. Puede ser mi última pelea. Quiero retirarme como campeón invicto. Estoy enfocado en hacer películas, una de mi vida. Hay muchas cosas que quiero hacer. El boxeo es una pequeña parte, pero tengo que terminar lo que empezamos y formar parte del club exclusivo de campeones invictos que mencionaba antes”, dijo en Pat McAfee Show.

En esa rueda de prensa Dillian Whyte no se presentó y Fury le envió un dardo venenoso.

“Una palabra: ¡cobarde! Es una perra. Va a terminar noqueado y él lo sabe. No me quiere ver cara a cara porque tiene miedo que me meta en su mente y todas esas mierdas que hacemos ahora. Pero soy un peleador a la antigua, me gusta pelear en corto y personal”, agregó.

Un boxeador con mucha testosterona

Es un personaje también frente a las cámaras y no dudó Fury en bromear sobre cómo logró sus últimos éxitos encima del ring con 34 años de edad cumplidos. Su último combate fue contra Deontay Wilder el 9 de octubre de 2021.

“Le atribuyo buena parte de mi éxito a masturbarme siete veces al día. Hay que mantener circulando la sangre”, manifestó.

También dejó un mensaje jocoso para los que mantienen la idea de que Fury se aplica alguna sustancia en sus guantes para pelear con mayor comodidad y contundencia: “Lo único en lo que estoy cargado es en testosterona, por tanto tocarme todos estos años”.

También te puede interesar:

– Gracias a Canelo Álvarez y a Tyson Fury: Mauricio Sulaimán asegura que el 2021 fue el mejor año en la historia del boxeo

– Sylvester Stallone le ofreció un papel a Tyson Fury para que participase en la cuarta entrega de ‘The Expendables’