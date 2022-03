Verónica Castro habla sobre su posible retiro: “Tal vez sea la última película que haga”

Verónica Castro está por estrenar la cinta ‘Cuando sea joven’ en la que comparte créditos con Natasha Dupeyrón y la cual podría ser la última en su carrera.

“Esta cinta es como un refresh para mí, porque la grabé hace tres años y tal vez sea la última película que haga en mi vida”, dijo en entrevista para la revista Caras, donde, además, habló de lo complicado que ha sido lidiar con la pandemia, con sus problemas de salud en la columna vertebral, así como de su aparición en dicho filme que filmó hace tres años, pues intentaron cubrir los efectos que ha ocasionado el paso del tiempo sobre su rostro y cuerpo.

“Hasta mis cejas me las tapaban. Y sí, una cana más o una cana menos, qué más da. Si me hubieran esperado unos años más, hubiera salido con el pelo blanco natural completamente”, comentó.

La madre de Cristian Castro llevaba un tiempo alejada de la pantalla. Su último trabajo fue en la película ‘Dime Cuando Tú’, donde su hijo Michel Castro ofició como director de fotografía.

En la cinta ‘Cuando sea joven’, y que podría marcar su retiro de la industria, Castro interpreta el personaje de Malena, una viuda de más de 70 años que se percibe como una carga para su familia cuando, de repente, recupera misteriosamente la apariencia física de cuando tenía 20 años.

“Si habla Verónica, la artista, va a decir que todo está divino, espléndido y maravilloso, que es muy feliz. Pero si debe hablar la mujer, ha sido el tiempo más difícil que he vivido en toda mi existencia”, explicó al mismo tiempo que recordó la caída que sufrió cuando montaba un elefante, durante las grabaciones del reality show ‘Big Brother’, en 2005, y que le ocasionó varios problemas de salud.

“Tengo muchas operaciones, porque desde que tuve la caída del elefante, me sometí a varias cirugías; ahora todas las cervicales las tengo postizas, todo el cuello es de titanio, perdí la médula espinal casi completa y hubo que reconstruir la espalda. Fueron varias operaciones y la verdad es que no queda uno bien, aunque el doctor que me operó hizo maravillas”, abundó Castro.

Sin embargo, la estrella de televisión finalmente compartió cómo acepta el paso del tiempo y lo que representa su imagen en la actualidad: “Me gustan mis 70 años, mis canas y arrugas. Me gustan mis abandonos de mi cabeza, porque a veces se me va la onda y que no me acuerdo de cosas, mas tengo a un público maravilloso que me recuerda toda mi carrera. Ese público me ha hecho regresar al pasado y me pongo muy feliz”, confesó.

Lo cierto es que detrás de la impecable trayectoria de Verónica Castro hay mucho esfuerzo y dedicación.

De nombre Verónica Judith Sáinz Castro, la reconocida actriz nació en Ciudad de México el 19 de octubre de 1952. La actriz, cantante y presentadora de televisión, comenzó su carrera a los 15 años, después de mostrar desde niña un gran interés por el mundo del espectáculo, y hoy es uno de los nombres más reconocidos en el mundo de las telenovelas a nivel internacional.

Sigue leyendo: Reportan delicada de salud a Verónica Castro

– Esto respondió Lucía Méndez a la teoría de que Verónica Castro está enamorada de ella

– Revelan posible paradero de Inés Gómez Mont y su esposo