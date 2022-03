Eddy Reynoso también quiere la trilogía Canelo Álvarez vs. Golovkin: “La gente se lo merece”

Se realizó la primera rueda de prensa sobre la gran pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Dmitry Bivol y las noticias sobre la posible realización de la trilogía entre el campeón indiscutido contra el kazajo Gennady Golovkin. Eddy Reynoso confirmó el interés.

Es verdad que ahora mismo Canelo está enfocado en derrotar al ruso Bivol el próximo 7 de mayo, pero también dejó claro que piensa en el posible careo con GGG.

“Sí (es personal), él habló mucha mierda, muchas cosas. Veremos, primero es la pelea el 7 de mayo y me enfoco en ella. No es una pelea fácil, es una pelea complicada para mí; me concentraré y luego hablaremos de la otra (contra Golvokin). Espero ganarla”, manifestó.

En esa misma línea declaró su entrenador Eddy Reynoso, quien puso su toque picante.

Si ganamos nosotros en mayo y gana Golovkin su pelea, todo estaría apuntado para hacer la trilogía, la gente se lo merece y Golovkin se merece la revancha. Él como que se quedó con ganas de más rounds, entonces ahora que ganen sus peleas y a ver qué pasa Eddy Reynoso – Little Giant Boxing

Reynoso ve una pelea complicada contra Bivol

Por segunda vez en su carrera Canelo Álvarez subirá a las 175 libras para afrontar un reto sobre el cuadrilátero y enfrente tendrá un duro pegador como Dmitry Bivol.

“Va a ser una pelea muy importante, muy complicada para Canelo y para Bivol. Asumimos por segunda vez el reto de subir a las 175 libras, ya lo habíamos hecho contra Kovalev y nos sentimos bastante bien pero ahora vamos a enfrentar a un peleador más elusivo, con más piernas, invicto y más joven”, señaló Reynoso.

¿Qué dice Reynoso sobre las críticas que reciben él y Canelo por sus rivales?

“A excepción de Yildirim, creo que hemos enfrentado a los mejores peleadores, le hemos ganado a lo mejor, a invictos y a peleadores con campeonatos”, declaró Eddy. “Anteriormente cuando peleamos contra Kovalev, nos pedían enfrentar a Bivol porque era el mejor, ahora que vamos a pelear contra Bivol nos dicen que por qué no peleamos contra Charlo y así es”, finalizó.

