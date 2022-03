La verdad detrás de la hospitalización de Carolina Sandoval: “Mis emociones me habían traicionado. La ansiedad me llevó al hospital”

Hace unos días, Carolina Sandoval informó a través de sus redes que había sido internada de urgencia y, luego de que se diera a conocer que el diagnóstico fue una severa gastritis, ahora revela qué fue lo que se la provocó.

A través de su podcast “Cuéntamelo Todo”, la conductora señaló que había estado con muchas presiones últimamente tanto a nivel personal como profesional y que su cuerpo acabó resintiéndolas, provocándole dolores abdominales que finalmente la llevaron a la sala de emergencias del hospital más cercano a su domicilio.

“Un día, después de haber hecho muchas actividades, de repente me empiezo a sentir mal y le pido a mi hermana que me lleve al hospital. Ya en la sala de urgencias me hacen un montón de estudios y después me ve mi gastroenterólogo. Cuando acaba la consulta me dice que la buena noticia era que todo lo físico estaba normal, pero mis emociones me habían traicionado. La ansiedad me llevó al hospital”, dijo La Venenosa.

Asimismo, la venezolana aseguró que ya aprendió que no tiene que preocuparse tanto por el futuro, pues si lo sigue haciendo es muy probable que los escenarios catastróficos que se imagine le provoquen nuevos ataques y más problemas de salud.

Esto pasó cuando la llevaron al hospital

En un video titulado: “Uno propone y Dios dispone”, Carolina Sandoval le contó a sus seguidores cómo sucedieron los hechos. Una de las celebridades que no ha dudado en responder al mensaje de “La Venenosa” es María Celeste Arrarás, quien le dedicó estas palabras: “Pronta recuperación Caro-de los buenos quedamos pocos”.

Aquí el video: View this post on Instagram A post shared by ॐ🧿Carolina Sandoval🧿ॐ (@venenosandoval)

Lee más sobre Carolina Sandoval:

Carolina Sandoval: así era “La venenosa” cuando se graduó de la universidad

Carolina Sandoval es trasladada al hospital de emergencia y su familia comunica su estado de salud

Carolina Sandoval recibió un reclamo de su hija Bárbara Camila por unas fotos que subió a Instagram