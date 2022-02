Carolina Sandoval es trasladada al hospital de emergencia

El 23 de febrero Carolina Sandoval recordaba con cariño y rindiendo homenaje a su padre, quien falleció hace ya siete años. Lamentablemente durante todo ese día “La Venenosa” no se estaba sintiendo bien. A su familia les comunicó el mal estado en el que se encontraba y convinieron en que era mejor que se le llavara al hospital a la brevedad.

En el nosocomio, acompañada por su mamá, a la famosa influencer se le realizaron todo tipo de pruebas. El resultado arrojó que Carolina Sanadoval padece de gastritis. Ésta abandonó el hospital y en casa recibirá los cuidados y el amor necesario para sobreponerse.

En un video titulado: “Uno propone y Dios dispone”, Carolina Sandoval le contó a sus seguidores cómo sucedieron los hechos. Una de las celebridades que no ha dudado en responder al mensaje de “La Venenosa” es María Celeste Arrarás, quien le dedicó estas palabras: “Pronta recuperación Caro-de los buenos quedamos pocos”.

“Que te mejores”. “Dios siempre a tu lado”. “Buenas noches, gracias a Dios esta bien mejorando, que te recuperes pronto”. Estas son solo algunas de las palabras públicas que Carolina Sandoval está recibiendo de sus fans. Recordemos que Caro cuenta con más de tres millones de seguidores. Muchos al ver su video se esperaban lo peor, por esta razón agradecen que su padecimiento no sea de una magnitud más preocupante.

Algunos además le hacen recomendaciones sobre qué alimentos debe ingerir para que su organismo mejore y logre superar así la gastritis. Desde comer papaya, comida menos condimentada, yogurt hasta papa, le han recomendado sus fans.

Después del hospital Caro regresa a Instagram

Carolina Sandoval se está recuperando en casa, y desde la comodidad de su hogar la venezolana compartió una publicación entrañable, que la muestra en sus años de juventud como toda una estudiante graduada.

Recuperada y con más energía Carolina compartió la siguiente imagen, que acompañó con este mensaje: “Hoy amanecí recordando un momento muy feliz de mi vida, unas de esas fotos que hacen que mi corazón se ponga a latir como caballo desbocado; aún recuerdo cómo ayer todos los días previos a mi graduación de Licenciada en Comunicación Social (1999) y la felicidad de toda mi familia”.

“De hecho que más allá de lo que implique un título universitario de la Universidad Central de Venezuela, de la carrera que siempre quise estudiar, me quedo con todas las mañanas en las que mi mami me hacía mi desayuno y mi padre me seguía llevando a clases. Me quedo con la ilusión que me daba ir cada mañana tempranito a mis clases y escuchar a mis profesores, me quedo con los sueños que en ese momento visualizaba y realicé. Me quedo con lo vivido porque nadie me lo quita, siempre fui muy mimada, yo diría que “sobreprotegida” , si se quiere… y no me quejo. Todo lo contrario, agradezco a la vida que es Dios mismo la bella historia que me ha tocado, con todo y sus desafíos”.

“Me gusta recordar cada noche de estudiar hasta tarde, me alegra saber que muchas de mis amigas de la universidad son hoy día mis amigas del presente y hasta parte de mi familia, se que todo y cuánto viví, experimenté y conocí en aquellos años valió la pena, pues la competencia es conmigo sin nada que tener que demostrarle a nadie y lo más importante sin compararme con nadie, sino conmigo, María Carolina Sandoval Guzmán, la hija de Amalia Guzmán de Charallave y de Oswaldo Sandoval de Caracas. Abracen sus recuerdos mi gente, no dejen de sentirse orgullosos de ustedes, que el primer gran amor de todos somos nosotros mismos”.

Lee más sobre Carolina Sandoval:

Carolina Sandoval recibió un reclamo de su hija Bárbara Camila por unas fotos que subió a Instagram

Carolina Sandoval presumió las curvas de su cuerpo en ropa interior antes de que su esposo le pusiera la faja

Carolina Sandoval sufre una terrible pérdida y sus fans la cobijan en su dolor