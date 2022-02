Carolina Sandoval recibió un reclamo de su hija Bárbara Camila por unas fotos que subió a Instagram

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Carolina Sandoval recibió un reclamo por parte de Bárbara Camila, su hija mayor. La influencer venezolana publicó en su cuenta de Instagram un video luciendo un short de jean, que pertenece a su hija.

En la siguiente publicación “La venenosa” reveló que dicho video y el uso de los shorts le causó “problemas familiares”. Esto lo comentó al poner una foto que se tomó luciendo la pieza de ropa y acompañada de unas capturas de pantalla de una conversación con Bárbara Camila.

“¿Y QUÉ CREEN??? Mis fotos con estos #shorts trajeron más problemas familiares que en las redes (by the way no me gusta hablar de mi vida privada). C/c a @barbaracamilas quien me reclamó por el privado de #instagram y por #whatsapp”, escribió Carolina Sandoval junto a la galería fotográfica.

Además agregó: “POSDATA: LEVANTEN LA MANO TODAS LAS MAMÁS QUE LE ROBEN LA ROPA A SUS HIJAS”.

En las capturas de pantalla que muestra la influencer venezolana se ve una en la que Bárbara Camila le respondió una historia de Instagram preguntando: “Esos son mis shorts!!!!?????”, a lo que su madre le contestó: “me meo”, junto a varios emoticones de caritas riéndose hasta las lágrimas.

Además, también hablaron de la situación por Whatsapp. Bárbara Camila le dijo: “si, me fije lo del short jajaja”. También le expresó que la ama, que estaba en clases y que después la llamaría para conversar.

“El short me queda mejor a mi”, fue lo que le dijo Carolina Sandoval a Bárbara Camila.

La divertida situación entre la madre y la hija despertó las risas de cientos de seguidores de la influencer venezolana, quienes incluso le contaron divertidas experiencias similares o le agradecieron por mostrar esta parte de la dinámica entre madre e hija:

“No tengo hijas hembra,pero tengo 7 hermanas y cuando estábamos juntas eso era un solo estira y encoge!!!!!”.

“Mi Caro, gracias por inspirarnos como Mamá. Y hacernos ver que ser madre de un adolescente no es tan traumático ni abominable como algunos quieren hacer ver”.

“A mi también me pasa mis hijas me desvisten en la calle”.

