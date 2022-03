Manelyk González se le declara a Christian Nodal: “No me gusta, ¡me fascina!, me encanta, ¡es un papasote!”

Manelyk González lo tiene todo totalmente claro, la joven empresaria e influencer se le ha declarado públicamente a Christian Nodal, y ahora sólo falta que él se entere. “No me gusta, ¡me fascina!, me encanta, ¡es un papasote! Pero por supuesto, ¿a quién no le va a gustar Christian Nodal? Es un papasote, tiene muchísimo talento y aparte es estúpidamente millonario, Dios mío, ¡qué más!”.

La influencer cuenta por qué decidió regresar su anillo de compromiso a Jawy Méndez: “Ridículamente, me regresaron un colchón. Se me hace de lo más estúpido, y yo regresé un anillo porque la verdad es que para mí no vale la pena tener algo que ya no es y que nunca va a pasar”.

“Ese anillo yo me lo puedo comprar diez veces; claramente, si me hubieran dado un anillo como el de Christian Nodal, pues ni de pende… lo regreso, ¿verdad?, pero como no es así, que se queden con el anillo y que se lo metan por donde les quepa”, aseguró la ahora también cantante.

Manelyk presenta oficialmente el tema “Deposítame” a dueto con Trixy Star, en el que hablan de entregarse a un hombre a cambio de dinero y su experiencia de tener “sugar daddys”.

“A mí no me gusta decirles ‘sugars’ porque yo la verdad sí los considero mis noviecitos. Yo digo ‘es mi noviecito, estoy saliendo con él’, nada más que pues sí, ¡deposítame, mi amor! (Antes) perdía mucho mi tiempo, ya que tres, que cuatro, que cinco salidas y nada más nada (de dinero). ‘¡Ay no mi amor! ¿Me lo vas a depositar? ¡Deposítalo!’, y si no, el que sigue, porque ya no estoy para perder el tiempo”, aseveró Manelyk.

“No les dé pena ¡pidan!, porque si a ellos no les da pena pedir ‘aquello’, ¿por qué a ti te va a dar pena pedir esto?”. Además, la finalista del reality “La Casa de los Famosos” asegura que su amistad con Celia Lora se terminó.

“No, todo por servir se acaba y digo, ella no quiere ser mi amiga, yo no voy a obligar a nadie a ser mi amiga, entonces creo que no hay más que decir”, concluyó Mane.

