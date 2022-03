“Quiero que mi esposo se haga la vasectomía. No quiero que tenga más hijos cuando nos separemos”

Una mujer desató polémica al difundir en su cuenta de Tiktok un video que señala que quiere que su esposo se haga la vasectomía para que no tenga más hijos cuando se separen, y aunque trató de explicar sus razones, algunos usuarios la han considerado controladora y egoísta.

Identificada en la popular red de videos como “queen of house cleaning” (reina de la limpieza de la casa), la también madre de dos hijos que vive en Florida, publicó un clip en el que divulga su deseo de que su esposo se realice un procedimiento médico para evitar que tenga más hijos cuando decidan separarse.

En su publicación, la mujer aclaró que no quiere que su hoy pareja tenga hijos con otra mujer porque “sólo nuestros hijos serán nuestro mundo. Y eso lo acordamos juntos”. Si bien algunas personas señalaron que entienden la demanda de esta mujer, muchas otras expresaron su desacuerdo.

“¡Manipulación en su máxima expresión! ¡Además, es bueno para él que la mayoría de las vasectomías se puedan revertir!”, escribió una usuaria de TikTok. ”¿Por qué la gente piensa que puede controlar a otros seres humanos? Apuesto a que él está de acuerdo con esto sólo para que ella no lo deje. Todo es para hacerla feliz”, escribió otra, a lo que la creadora del video respondió: “¡Por supuesto que es para hacerme feliz y a nuestra familia también!”

En otros comentarios, “queen of the house cleaning” comentó que su esposo tiene una hija de 21 años y que ella cuenta ya con cuatro “hermosos” nietos. Un usuario de TikTok hizo la observación de que si la madre de su hijastra hubiera tomado la misma determinación, ella no tendría hijos. “Súper hipócrita entonces”, escribió un usuario. Ella respondió: “¡No es asunto mío lo que hacen los demás! ¡A diferencia de ustedes, no me preocupa lo que hacen los demás y el padre de mi hija tuvo 5 hijos contando el mío! Ese no es mi problema.

En cambio, las expresiones de apoyo por la exigencia de la mujer señalan que cada pareja toma sus propias decisiones y que si esa resolución funciona para ellos y ambos la aceptan, entonces está bien.

