A Manelyk González su ex le devolvió el colchón de la cama: tremendo oso para la segundo lugar de La Casa de los Famosos

En una entrevista reciente Manelyk González habló de Christian Nodal y reaccionó al anillo de compromiso de Belinda. La joven influencer le ha dejado claro al mundo entero que Nodal es de su completo gusto. Prácticamente se le ha declarado de manera pública diciendo: “No me gusta, ¡me fascina!, me encanta, ¡es un papasote! Pero por supuesto, ¿a quién no le va a gustar Christian Nodal? Es un papasote, tiene muchísimo talento y aparte es estúpidamente millonario, Dios mío, ¡qué más!“.

Muchos están a la espera de Belinda. Y es que esta declaración pública ya está en boca de todos. Sin embargo, siendo justos Manelyk no se ha limitado a su declaración pasional por Nodal. La ganadora del segundo lugar de La Casa de los Famosos recordó que en ella también recibió un anillo de compromiso, el cual terminó regresando a su ex prometido, meses atrás.

Pero Manelik regresó el anillo, porque a ella le regresaron un colchón. Sí, así como lo lees, le regresaron el colchón de la cama. “Ridículamente, me regresaron un colchón. Se me hace de lo más estúpido, y yo regresé un anillo porque la verdad es que para mí no vale la pena tener algo que ya no es y que nunca va a pasar”.

¿Y sobre el anillo qué dijo Manelyk que todos están hablando de ella? Aquí su declaración: “Ese anillo yo me lo puedo comprar diez veces; claramente, si me hubieran dado un anillo como el de Christian Nodal, pues ni de pende… lo regreso, ¿verdad?, pero como no es así, que se queden con el anillo y que se lo metan por donde les quepa”.

