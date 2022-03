Ven las fotos de Ángela Aguilar y dicen: “Buena pareja para Christian Nodal”

La separación de Christian Nodal con Belinda hecho que muchos ya le estén buscando un nuevo amor al joven cantante. El nombre de Ánguilar Aguilar es uno de los que más ha resonado en la industria. Sobre todo porque son amigos, porque ella lo respeta y además consideran que con su éxito musical, y el legado de su familia, lo que menos querría ésta es aprovecharse del dinero de Nodal.

Los fans del cantante y de la mismísima Ángela ya se manifiestan así en las redes sociales de la joven hija de Pepe Aguilar. Viendo sus fotos alguien escribió: “Buena pareja para -Christian- Nodal”.

Jomari Goyso, famoso critico de Univision, es otro famoso que se ha convertido en fan de la joven, no sólo porque su talento como intérprete es impresionante, sino porque en el mundo de la moda ella ha sabido adentrarse, sin equivocaciones, siendo siempre fiel a sí misma y a su estilo. Un estilo muy marcado que nace desde el regional mexicano.

Manelyk González una admiradora más de Nodal

La famosa Manelyk González se ha declarado públicamente a Christian Nodal: “No me gusta, ¡me fascina!, me encanta, ¡es un papasote! Pero por supuesto, ¿a quién no le va a gustar Christian Nodal? Es un papasote, tiene muchísimo talento y aparte es estúpidamente millonario, Dios mío, ¡qué más!”, dijo la que se convirtiera en el segundo lugar de La Casa de los Famosos, reality de Telemundo.

Pero Manelyk no ha dicho sólo esto en relación a Nodal. La joven también entró al juego del famoso anillo de compromiso que al parecer Belinda ha decidido quedarse.

Sin embargo, Mane habló en base a su propia experiencia con el anillo que le entregó su ex. La influencer cuenta por qué decidió regresar su anillo de compromiso a Jawy Méndez: “Ridículamente, me regresaron un colchón. Se me hace de lo más estúpido, y yo regresé un anillo porque la verdad es que para mí no vale la pena tener algo que ya no es y que nunca va a pasar”, según reportó Mezcalent.

“Ese anillo yo me lo puedo comprar diez veces; claramente, si me hubieran dado un anillo como el de Christian Nodal, pues ni de pende… lo regreso, ¿verdad?, pero como no es así, que se queden con el anillo y que se lo metan por donde les quepa”, aseguró la ahora también cantante.

