Anciano agrede a hombre que le tocó el trasero a una mujer en un bar

En Internet está circulando un video que se ha vuelto viral y que ha causado gran impacto pues muestra a un anciano, completamente enfurecido, al interior de un bar, amenazando con su bastón y discutiendo con otro hombre, aparentemente porque este habría agredido a una mujer que se encontraba en el local.

De acuerdo al sitio web El Español, el hecho habría acontecido en una pequeña localidad llamada Cantoria, en Almería, España, al interior de uno de los 3 únicos bares que hay en el pueblo.

En el video se aprecia al anciano, colérico, gritándole al otro hombre lo siguiente: “A una mujer no se la toca. Y porque no tengo pistola, porque si no te pegaba un tiro”.

“Te pego una hostia… Dámela, dámela. Yo no me he metido contigo. Dámela, que te pego un tiro en la cabeza. Lo que has hecho tú es una pena, eres un guarro asqueroso”, continúa el anciano.

Lo que al parecer había hecho el hombre, y que no aparece en el video, es, presuntamente, tocarle el trasero e intentar besar a una mujer, instantes antes de que empezara la pelea.

“Pero qué he hecho yo”, pregunta el hombre. “Cogerle el cu$#o a una mujer e intentar darle un beso en la boca, sí señor”, le responde el hombre de la tercera edad.

“¿Y a ti qué te importa?”, le pregunta el hombre. “Que eso no se hace”, responde el señor mayor. En ese momento, el hombre se acerca al anciano y éste levanta el bastón, a la defensiva, mientras le advierte que no se acerque.

“Que te voy a dar, no te acerques”, le indica. El hombre le explica que conoce a la mujer desde “hace mucho tiempo”; el anciano le grita que es mentira, y vuelve a levantar el bastón, amenazando con golpearle la cabeza blandiéndolo por encima de su cabeza, para darle mayor impulso.

La clientela, en ese momento, interviene, mientras el hombre se tambalea aturdido mientras se toca el lugar donde ha recibido el fuerte impacto. El anciano abandona corriendo el bar. “¿Llamo a la Policía?”, pregunta un parroquiano. “No, no la llames”, dice otro. De la cabeza del hombre empieza a manar sangre abundantemente, dejando un reguero hasta la puerta del establecimiento, siguiendo al anciano.

“¿Pero esto qué es? ¿Qué me ha hecho? Me estoy desangrando”, se pregunta el hombre en la puerta del bar mientras intenta contener la abundante hemorragia.

El acto del anciano ha sido aplaudido por decenas de internautas.

